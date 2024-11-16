本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強圖文直播》4局上日本源田壯亮陽春砲 台灣0比3暫時落後
首頁 / 國際

俄烏續交戰 澤倫斯基：盡力用外交手段明年結束戰爭

2024/11/16 20:06（11/16 20:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭總統澤倫斯基。（圖取自twitter.com/ZelenskyyUa）
烏克蘭總統澤倫斯基。（圖取自twitter.com/ZelenskyyUa）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔16日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）受訪表示，烏克蘭必須竭盡所能，以確保透過外交途徑在明年結束與俄羅斯的戰爭。

澤倫斯基接受電台專訪的內容於今天播出，他坦承烏克蘭東部的戰況相當艱鉅，俄羅斯軍隊正在當地推進。他指出，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）對於達成和平協議不感興趣。

澤倫斯基還指出，待美國總統當選人川普（Donald Trump）明年1月就任後，他只會跟川普本人對談，而不會與任何特使或顧問交涉。

他受訪說：「身為烏克蘭總統，我只會認真看待跟美國總統的對談；恕我直言，而非任何隨從、任何人。」

澤倫斯基提到：「從我方來看，我們必須盡一切努力讓這場戰爭在明年結束，而且是透過外交手段結束。」（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1131116

延伸閱讀
澤倫斯基：川普就任總統後 俄烏戰爭將提早結束德總理蕭茲與蒲亭通話敦促撤軍 烏克蘭不領情川普對烏政策為何 英防相預期將繼續支持烏克蘭川普蒲亭通話後 俄烏互相發動大規模無人機攻擊英國防參謀長：俄軍10月每日約1500人傷亡 開戰以來新高
澤倫斯基
日本外相訪烏克蘭 將表達繼續提供支援立場澤倫斯基：俄國145架無人機夜襲烏克蘭 數量破紀錄
川普
日經分析石習會 中國意圖拉攏日本因應川普上台美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.30
更多編輯台推薦新聞：