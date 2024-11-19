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一再復胖？研究：脂肪細胞有記性 瘦了會想肥回去

2024/11/19 13:51
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（中央社蘇黎世18日綜合外電報導）減重是個讓人洩氣的過程：經過好幾個月的努力終於瘦下來之後，肉肉仍可能再回到身上。科學家現在發現，這有可能是「脂肪細胞記憶」在搞鬼。

「衛報」（The Guardian）報導，減了又胖、胖了又減「溜溜球效應」背後因素很多，但新研究直指「肥胖組織」是罪魁禍首。科學家發現，脂肪「記得」過去的胖，並阻撓降低體重的企圖。

研究人員之所以把矛頭指向生物記憶（biological memory），是因為他們檢視了一群肥胖受試者在減重手術前後的脂肪組織，並進一步用從未患有肥胖的健康人士脂肪當作對照組。

分析發現，肥胖會影響脂肪細胞，改變這些細胞對食物產生反應的方式，時間可能長達數年之久。進行試驗時，這些細胞吸收養分速度更快，成長速度也更快。

研究資深作者、蘇黎世聯邦理工學院（Federal Institute of Technology in Zurich）教授范麥安（Ferdinand von Meyenn）說：「我們的研究顯示，剛減肥之後很難維持體重的原因之一，在於脂肪細胞記得它們過去肥胖狀態，且很可能一心想回到那個狀態。」

「這個記憶似乎使細胞準備好對糖或脂肪酸更快速做出反應，方式也可能更不健康。」

科學家在期刊「自然」（Nature）刊登的研究中，描述曾經肥胖的老鼠在接受高脂飲食時，如何比其他老鼠胖更快，顯示新陳代謝出現變化，使牠們更容易變胖。

然而，要怪不能只怪脂肪細胞。研究人員懷疑，類似記憶也存在於腦細胞之中，影響動物食量大小和能量消耗的多寡。

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研究第一作者辛特（Laura Hinte）說：「從演化角度來看，這是說得通的。由於從古至今糧食匱乏都是很常見的挑戰，人類和其他動物已適應去捍衛體重，而非流失體重。」

研究成果或許有助於改善體重管理計畫，而細胞的肥胖記憶也可能會隨著時間而消逝。辛特說：「瘦下來或健康體重維持時間夠長，或許就足以抹去（細胞的）記憶。」（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1131119

#肥胖
#衛報
#研究
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