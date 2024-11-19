越南國際國防展12月登場 美俄中27國業者齊聚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內19日專電）越南國際國防展12月將於河內市登場，吸引美國、俄羅斯、中國、伊朗等27國參展。在俄烏戰爭背景下，越南希冀多元化武器來源，並在建軍80周年之際，對外展示越南現代國防建設。

越南國防部今天宣布，2024年越南國際國防展12月19日至22日在河內市舉行。這是越南繼2022年後再度舉辦國際國防展，來自27國超過140家廠商、單位參展；展覽總面積超過10萬平方公尺，是上屆的兩倍。

各國將組成代表團參觀展覽並訪問越南，目前已有42團登記，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）將出席致詞。活動主要目的與意義是為了紀念越南人民軍建軍80周年暨越南全民國防日35周年。

越媒先前報導有台灣業者將參加展覽，不過越南國防部國防工業總局副主任黎光線（Le Quang Tuyen）表示，越南此次廣發邀請函給全球國防工業業者，台灣也不例外，台灣業者也曾洽詢展覽細節，但至目前尚未接獲正式報名。

一直是越南主要武器供應國的俄羅斯今年將再度參展，當被詢及俄羅斯對越南的軍武供應及後勤維修是否受俄烏戰爭影響時，黎光線坦言，越南難以置身事外，但越南在軍購時都會制訂保障計畫，目前的影響仍在保障計畫內。

黎光線並表示，越南奉行國際關係多邊化、多樣化政策。2024年越南國際國防展是一項多邊國防外交活動，全球國防工業業者的出席，為越南國防部各單位提供研究和了解先進國防產品和技術解決方案的機會。

他說，這些企業將向越南國防部提出合適的產品建議，以滿足越南地形作戰方式、軍隊組織和財政能力的需求。當上述條件符合時，各企業都有機會受到越南國防部的關注並可能獲得合作或採購機會。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黎光線指出，越南在2022年國際國防展上共簽訂5份合約，其中4份為國防工業總局的合約，1份為越南軍隊電信集團（Viettel）的合約。今年預計也有，但具體數量仍在持續更新，還需視協商過程中的條件而定。

2024年越南國際國防展預計花費1200億越南盾（新台幣約1.5億元），各企業與單位將展出2022年以來的最新研製武器。黎光線表示，越南國際國防展目前尚未決定是否常年定期舉辦，將根據舉辦成果與評價來做決定。（編輯：韋樞）1131119