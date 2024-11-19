李安獲日本藝術大賞 岸田：嚴峻時代要相信藝術力量

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（中央社記者戴雅真東京19日專電）有日本藝術諾貝爾獎之稱的「高松宮殿下紀念世界文化獎」今天在東京頒獎，日本前首相岸田文雄致詞強調，當今全球局勢正是在嚴峻的時代，更需要相信文化藝術的意義與力量，文化與藝術是國際社會和平穩定的基石。

由日本美術協會主辦的「高松宮殿下紀念世界文化獎」活動，今天在東京大倉酒店舉辦頒獎典禮。台灣導演李安以電影「斷背山」、「少年Pi的奇幻漂流」，兩度獲得奧斯卡金像獎最佳導演，被選為本屆高松宮殿下紀念世界文化獎戲劇與影像領域的得獎人。

包括日本前首相岸田文雄、演員鈴木京香在內約220名來賓出席，駐日本代表李逸洋、文化部駐日台灣文化中心主任曾鈐龍也特別到場祝賀。李逸洋表示，李安導演獲獎無數，但是「高松宮殿下紀念世界文化獎」，台灣人是第一次獲獎，意義重大，全體國民都感到非常驕傲，今天來分享他的榮耀。

獎項主辦方、日本美術協會總裁常陸宮正仁親王因故缺席，由常陸宮妃華子代為頒贈獎牌予李安以及繪畫領域的法國藝術家蘇菲卡爾（Sophie Calle）、雕塑領域的哥倫比亞藝術家朵莉絲薩爾塞多（Doris Salcedo）、建築領域的日本建築家坂茂、音樂領域的葡萄牙/瑞士鋼琴家瑪利亞．若昂．皮雷斯（Maria João Pires）等5名獲獎者。

常陸宮妃華子致詞表示，當前，世界各地的分裂與對立尚未平息，人們對內心的平靜與安寧的需求愈來愈迫切。此時此刻，更需要藝術的力量跨越國界，將人們聯繫起來，豐富心靈，並帶來慰藉。

岸田文雄致詞時也提到，目前烏克蘭、中東等地，戰爭、衝突以及人道危機持續不斷，全球局勢日益嚴峻，自然災害的犧牲者逐年增加。不久前，西班牙的洪水造成了重大損失，至今仍令人記憶猶新。

他表示，「高松宮殿下紀念世界文化獎」的宗旨明確表示，文化藝術的振興是促進人類和平與繁榮的最佳途徑。「我認為，正是在這樣嚴峻的時代，在面臨困難的時刻，更需要相信文化藝術的意義與力量。我堅信，文化藝術的發展能夠促進彼此之間的共鳴、信賴與相互理解，並由此成為國際社會和平穩定的基石。」

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他表示，衷心希望這些在文化藝術歷史上留名的獲獎者們，未來能繼續活躍於各自的領域，通過文化藝術為大家帶來生命的喜悅與力量，為世界和平做出貢獻。

頒獎典禮後的雞尾酒會有眾多重量級來賓出席，李逸洋與日本外務大臣岩屋毅、前美國國務卿希拉蕊柯林頓（Hillary Clinton）致意，感謝兩國在國際社會支持台灣。希拉蕊柯林頓也堅定點頭回應，「我是（台灣民主的）支持者」。（編輯：韋樞）1131119