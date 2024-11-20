本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
佛羅里達人占據美國新內閣要位 看佛州如何成川普大本營
首頁 / 國際
馬斯克
新聞專題
馬斯克1/300
首頁 / 國際

馬斯克怨監管太多 曝迫讓海豹戴耳機評估火箭噪音

2024/11/20 09:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓19日專電）美國準政府效率部長馬斯克抱怨法規多如毛不是新聞，他日前拋實例批政府荒謬，要他評估火箭掉下來會不會砸到鯊魚。他還說曾被迫把海豹抓來戴耳機，測試火箭噪音影響，情況幾乎要扼殺太空產業。

美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）10月在賓州為川普造勢時，強調政府監管過度，要他進行發射火箭對鯊魚及鯨魚的影響評估，這種情況幾乎要扼殺太空產業。

他回想，美國漁業處（US National Marine Fisheries Service）有一次要他評估火箭掉下來會不會砸到鯊魚。「我就想，這是片大海，海裡有很多鯊魚，（砸到）不是不可能，但可能性很低」。

馬斯克說，SpaceX想拿官方鯊魚分布密度來參考，結果政府一開始又不給，擔心數據流到獵鯊人那邊，最後SpaceX總算取得資料，也完成分析，「鯊魚應該安啦」，結果政府又問鯨魚會不會被火箭砸到。

「當你看著太平洋的照片，你能看到多少百分比的海面上有鯨魚？我什麼也沒看到，鯨魚在哪裡？而且老實說，如果火箭真的砸到鯨魚，恐是「天選之魚」，因為機率實在太低了，根本『絕命終結站』鯨魚版」。

SpaceX也乖乖做了對鯨魚的影響評估，結果是鯨魚應該也沒問題，事情卻無法落幕。他說，公部門又拋出「如果火箭掉入水中後爆炸，對鯨魚造成傷害怎麼辦」。

他表示，如果SpaceX能讓火箭進入水中後變身潛艇，「那是做不到的物理壯舉」，這根本就不可能。反正瘋狂事情一件接一件，「我真的是深切感受到監管過度的痛苦」。

SpaceX與動物的糾葛還不只這些。馬斯克10月推文表示，SpaceX被迫「綁架海豹，把牠綁在木板上、戴上耳機，播音爆聲音，看牠們是不是看起來不爽」，以評估發射火箭對加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）附近海豹的影響。

馬斯克有圖有真相，他轉發評估海豹反應的照片，內容可見一隻海豹被綁在木板上，戴著一副耳機。

這起海豹事件，馬斯克講了不只一次。他去年上Podcast節目時又提舊事，反問主持人這隻海豹回去之後，要怎麼跟其他海豹夥伴解釋這段奇幻經歷，沒有海豹會信吧。

不滿政府管東管西的馬斯克，如今將有舞台砍他認為根本不該存在的單位。川普12日宣布，馬斯克將與企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）聯手，共同執掌政府效率部。

川普於聲明指出，為推動巨大變革，「政府效率部將從政府外部提供建議和指導，並將與白宮和管理及預算局（OMB）合作來大刀闊斧地推動結構性改革」。（編輯：唐佩君）1131120

馬斯克
川普與馬斯克兄弟情恐面臨考驗 法新列6大潛在裂痕G20里約峰會登場前 巴西第一夫人對馬斯克爆粗口
川普
盧特尼克獲提名出任美商務部長 對中態度強硬佛羅里達人占據美國新內閣要位 看佛州如何成川普大本營
馬斯克
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普與馬斯克兄弟情恐面臨考驗 法新列6大潛在裂痕
172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：