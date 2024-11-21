歐洲智庫分析聯合國投票傾向 與中國一致性高於美國

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（中央社記者田習如布魯塞爾20日專電）布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）分析聯合國50多年來全體投票行為與中國還是美國較一致，結果包括歐洲，多數都較傾中，但習近平上台後歐盟與中國一致性大減，尤其美中立場相異時更傾向美國。

Bruegel今天發布旗下三位學者艾西亞（Alicia García-Herrero）、斯托瑞拉（Theo Storella）和魏爾（Pauline Weil）的共同研究報告，試圖以統計數字反映中國在聯合國（UN）的影響力。

該研究分別從言語（words）和行為（deeds）兩個角度切入，前者爬梳中國的倡議在聯合國（UN）文件被提及次數，後者統計自1971年中華人民共和國成為聯合國會員以來，聯合國5200次全體會員國投票行為與美、中立場的一致性。

報告發現，美中兩國在聯合國的投票有超過8成立場不同，而無論全球哪個區域的聯合國會員，多數投票傾向都較接近中國。依該研究設計的指標計算各區域分數後，與中國投票的一致性介於0.6至0.8之間，與美國的一致性則在0.2到0.5之間。

不意外的是，俄羅斯，以及全球南方133國組成的「77國集團」（G77）與中國立場一致性明顯高於全體平均。不過歐盟27國在聯合國投票時，傾向中國的情況略微高於美國。

值得注意的是，該報告發現在2004年到2013年間，歐盟國家與中國投票一致的分數最高達0.7，但之後便持續跌到0.55至0.61之間，這代表自習近平擔任中國國家主席後，歐盟的傾向開始與過去不同。

此外，當美、中投票立場不同的時候，有8成情況顯示歐盟27國裡較多數與美國站在同一邊。

報告也指出，其實從收入高低更能反映聯合國會員對美、中立場的傾向，收入愈高的國家，投票傾向愈接近美國，收入愈低則愈接近中國。

三位學者另觀察到中國近5年積極提出全球性的倡議，「代表了中國外交政策從克制趨於強硬」。

中國各種倡議裡，「一帶一路」在聯合國正式文件被引述近1千次，不但遠遠超過「全球發展倡議」、「全球安全倡議」、「全球文明倡議」等習近平自2021年起連續3年提出的國際訴求，也超過西方國家所提的全球反恐論壇、移民問題全球契約等倡議。

不過，該研究也發現中國倡議在聯合國文件裡的引述，幾乎都是自己提出來的，自我中心的論述現象比其他國家鮮明。第2個特殊現象則是中國倡議的相關論述「不成比例的高度提到美國」。

由於該研究運用的臉書人工智慧（Facebook AI）大型語言模型系統，無法分辨中國對美國的敘述是正面或負面，只能說中國一直最在乎美國。（編輯：陳承功）1131120