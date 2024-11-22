美FCC擬罰中國門鈴廠Eken逾2400萬 指安全有疑慮

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國聯邦傳播委員會（FCC）今天提議對中國視訊型門鈴製造商Eken處以罰款近73萬5000美元（約新台幣2413萬元），原因是這家公司提供虛假資訊，並被舉發安全有疑慮。

路透社報導，FCC主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）引述新聞報導指出，Eken的視訊門鈴暴露了用戶的家庭IP位址和WiFi網路名稱，並允許外人存取用戶居家攝影機的照片和影片。

FCC表示：「任何靠近攝影機的人只要執行一系列非常簡單的步驟，顯然就可以從遠端存取極其隱私的個資。」

FCC指出，Eken的美國代理商地址是假的。羅森沃賽爾說，這款門鈴是透過亞馬遜（Amazon.com）和沃爾瑪（Walmart）等網路零售商出售。

路透社未能立即與Eken取得聯繫；中國駐華府大使館也未立即予以置評。

今年稍早，美國共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）曾對這款門鈴提出質疑，指「這些產品的安全性不足，能讓駭客經由存取用戶家中的影音和圖像來侵犯隱私」。

Eken的美國註冊代理商有一個郵箱地址，但自2019年以來一直處於閒置狀態。FCC表示，對Eken設備的調查仍在進行中。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1131122