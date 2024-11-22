國際原能總署通過決議譴責伊朗 德黑蘭斥政治動機

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（中央社維也納/德黑蘭22日綜合外電報導）外交官向法新社表示，國際原子能總署（IAEA）理事會經過數小時的激烈討論後，通過譴責伊朗不配合原能總署的決議案。德黑蘭當局聲稱此舉出於「政治動機」，並表示將啟動一系列「新型、先進的」離心機作為回應。

伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization）與伊朗外交部今天發布聯合聲明指出：「伊朗原子能組織首長發布命令採取有效措施，包括啟動一系列重要不同款式的新型、先進離心機。」

繼6月提出類似動議後，英國、法國、德國與美國昨天在國際原能總署35國組成的理事會上提出譴責動議，是在伊朗發展核子計畫導致情勢緊張時提出。批評人士擔憂德黑蘭正在試圖研發核子武器，但這項指控始終遭到伊朗否認。

兩名外交官告訴法新社，這項決議案有19個國家投下贊成票，另有12國棄權，中國、俄羅斯與布吉納法索投下反對票，委內瑞拉沒有參與表決。

在表決前，美國與其歐洲盟友同聲譴責伊朗，試圖爭取其他理事國對他們所提決議案的支持。

華府在對國際原能總署理事會發出的國家聲明中說，德黑蘭的核子活動「極度令人不安」。

倫敦、巴黎與柏林在聯合聲明中強調，伊朗現在擁有足夠的高濃縮鈾，可用來製造4枚核子武器，讓各界注意到伊朗核子計畫「對國際安全構成的威脅」。

伊朗駐國際原能總署的代表阿塞勒（Mohsen Naziri Asl）說，這項決議案出於「政治動機」；他指出，相較於先前的決議案，這項決議案獲得的「支持度較低」。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1131122