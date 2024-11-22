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中國對日本等9國免簽入境30天 11/30實施至明年底

2024/11/22 16:03（11/22 16:21 更新）
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中國自今年11月30日至明年12月31日止，對持日本、愛沙尼亞、拉脫維亞等9國護照者入境試行30天內免簽政策。圖為中國及日本國旗。（中央社檔案照片）
中國自今年11月30日至明年12月31日止，對持日本、愛沙尼亞、拉脫維亞等9國護照者入境試行30天內免簽政策。圖為中國及日本國旗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者邱國強北京22日電）中國外交部發言人林劍下午宣布，自今年11月30日至明年12月31日止，對持日本、愛沙尼亞、拉脫維亞等9國護照者入境試行30天內免簽政策。同時，先前實施入境免簽的29國，免簽期限也自11月30日起從15天延至30天。

中國外交部下午舉行例行記者會。林劍在回答中國媒體詢問時，作上述表示。

根據林劍宣布，自今年11月30日至2025年12月31日試行入境免簽30天的9國，分別為保加利亞、羅馬尼亞、克羅埃西亞、蒙特內哥羅、北馬其頓、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、日本的持普通護照人員。

林劍並宣布，中方決定同步優化入境政策，將交流訪問納入免簽事由，並將免簽停留期限自現行的15日延長至30日。而自今年11月30日起，包括上述9國在內的38個免簽國家持普通護照人員前來中國經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境，若不超過30天可免辦簽證入境。

共同社今天稍早引述北京多名旅遊業相關人士透露，中國政府近期準備恢復對日本人短期入境免簽證措施，正展開最後協調。隨後並報導，中國國內的大型旅行社已得到政府方面的消息。

直到今天之前的近一段時間，中國陸續對持歐洲多國及韓國護照者單方面開放短期免簽，卻一直沒有對日本開放，引起外界揣測。

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中國國家主席習近平與日本首相石破茂日前出席亞太經濟合作會議（APEC）利馬峰會時，曾舉行雙邊會談。根據雙方媒體事後發布的訊息，兩人在會談中均同意，將確實履行中國恢復日本水產品進口的共識，且盡快轉化為行動。

中國恢復日本水產品進口，加上單方面提供持日本護照者免簽入境30天，可望被視為中日關係的突破。（編輯：呂佳蓉）1131122

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