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日本北海道熊危機 構思建百公里電圍欄人熊共生

2024/11/24 15:24
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（中央社東京24日綜合外電報導）日本北海道近年發生棕熊侵入住宅區導致民眾受傷案例，面對棕熊與人類生活圈正逐漸重疊，有業者發想利用電圍欄建造一條總長度達百公里的「防熊長城」，讓人熊得以共生。

日本北海道文化放送（UHB）日前報導，2021年6月，一頭身長約160公分的棕熊侵入札幌市東區住宅區，造成4人受傷。

這個地區曾是發生「食人熊」的受害地區，但那已經是140多年前的事情。目前該地區建有機場，整個札幌市東區人口約25萬人，跟東京都澀谷區人口差不多，「沒想到這樣的地方竟然會有熊出沒」，不論是官方還是居民都未曾預想到。

根據推測，傷人的棕熊應該是沿著河川從10公里外的北側山區進入住宅區，由於難於防止棕熊入侵，目前有一個宏大的構想浮上檯面：用電圍欄建造一座總長度100公里的「防熊長城」。

這起誰都料想不到的棕熊襲擊事件發生在3年前，當時從自家步行前往地下鐵上班途中，突然遭棕熊從後方撲倒壓住，並數度被熊咬致傷的46歲安藤伸一郎回想當時狀況說，「突然遇襲瞬間根本不知道發生什麼事，約30秒的時間感覺像1分鐘左右，因為被咬好幾次，我當時在想我會不會死」。

安藤雖然倖存下來，但肋骨斷了6根形成氣胸，身體各處也因為咬傷及撕裂傷縫了逾百針。儘管已過了3年，至今仍受疼痛折磨。

在此之前，該地區上次發生熊襲被害是在距今逾百年前的1878年，據說當時從冬眠甦醒後的棕熊襲擊獵人與開拓者，造成4人死亡。當年該地區四周仍是未開發的原始森林。

目前該地區已興建小型機場，變成人類定居地區，為何逾百年後再度有棕熊出沒？

當局跟研究人員等進行徹底調查後得到一個結論。札幌市政府負責人說，公熊為尋找母熊南下，結果進入住宅區內。

負責人推測，棕熊從札幌北側10公里外的增毛山地出發，經過當別町、渡過石狩川，再沿著伏籠川及河渠抵達札幌市東區住宅區。

調查結果出爐後，在棕熊行經路線上的當別町，有人開始有所行動。65歲的小谷榮二經營一家製造販售野生動物陷阱與電圍欄的公司，提出了建造一座總長度100公里的電圍欄計畫。

小谷說，從當別町到新十津川的直線距離約50公里，如果可以用總長度約100公里的電圍欄作為緩衝，就能讓人類跟北海道北側的熊共同生存，「讓熊不進入電圍欄內的人類生活圈，同時還能放牧乳牛及肉牛，促進經濟活動」。

如果要設置總長度100公里的電圍欄，可能需要10億日圓經費；但如果設置電圍欄就能放牧牛隻，不用倚賴高漲的進口飼料，有案例因此成功降低3成到5成的飼養成本。

從2021年開始，小谷就跟北海道大學農學部一同展開這項合作計畫。

設置電圍欄確實會有一定成效。棕熊出沒頻繁的知床半島斜里町，2006年開始在宇登呂設置4公里的電圍欄作為防熊對策，2007年正式啟用。

原本1年目擊熊出沒的件數有49件，電圍欄啟用後驟減到5件。

由於成效顯著，電圍欄長度被延長2公里，但也出現待解決課題。除了設置費用多數由町公所負擔、部分由北海道政府補助外，電圍欄接觸到草就會漏電造成無效，所以必須勤割草，且每年包括電費在內的維護費要花170萬日圓左右。

為解決現有課題，小谷和北海道大學農學部推動共同研究，希望獲批准為環境省的研究項目，並在今年10月18日提出相關計畫。

小谷說，向中央提出的申請要花5年左右時間，首先包括在當別町利用町公所林地在內，建造10公里到20公里的人熊緩衝地帶，「如果一切順利，希望延伸5倍或10倍的距離」。

這不光是一道屏障，也將創造具經濟力量的人熊緩衝地帶。目前預計要到2050年才能實用化，因此，為了踏出跟棕熊共生的一步，長期行動才剛開始。（譯者：黃名璽）1131124

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