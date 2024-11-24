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日本北海道熊危機 未來誰來捕殺恐成問題

2024/11/24 15:25
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（中央社東京24日綜合外電報導）日本北海道正面臨棕熊與人類生活圈漸重疊的「熊危機」，加上札幌高等法院一項判決，讓負責捕殺棕熊的獵人有所顧忌，未來民眾面對棕熊在自家附近出沒時，恐怕只能自求多福。

日本各地熊棲息地都在擴大中，如果單看只生活在北海道的棕熊，根據北海道政府調查，在1990年度推估約5200頭，但到了2020年度已增加到1萬1700頭。

日本經濟新聞日前報導，日本過去40年熊活動範圍已倍增到超過日本國土面積的6成，部分大城市也經常被目擊到熊出沒。如果不採取任何對策，熊可能會在2050年占據城市，讓日本變成「熊熊星球」。

朝日新聞與讀賣新聞今天報導，北海道民眾即將面對一個情況：當棕熊站在民宅玄關前時，找不到人來幫忙捕殺熊。

之所以會發生這樣的情況，主因札幌高等法院今年10月做出的一項判決。

2018年8月，北海道獵友會（以狩獵者為會員的團體）砂川支部的男性支部長受到砂川市政府委託，前往民宅捕殺棕熊。雖然最後成功完成任務，但過程中這名男性因為朝建築物方向開槍，被北海道政府公安委員會取消持槍許可。

這名男性認為取消持槍許可涉及違法，一狀告上法院，一審法官不認為有子彈擊中建築物的具體危險性，但到了二審時遭逆轉。

高院法官認為就算子彈命中棕熊，之後隨著彈道變化等有可能擊中建築物，判決取消持槍許可合理。原告已於10月24日上訴最高法院。

北海道獵友會會長堀江篤說，「明明是以志工身分協助捕殺，如果被取消持槍許可的話，（面對捕殺棕熊的請求）我們也不得不慎重以對」。

高院判決出爐後，各地獵友會成員都對前往捕殺現場感到不安，北海道獵友會正在評估，如果地方政府與北海道警方等間合作不足，就算地方政府提出捕殺請求，原則上也不會接受；但有些地方政府與警方有建立信賴關係，所以原則上要不要出動捕殺棕熊，由獵友會各支部自行判斷。

北海道政府表示，轄內幾乎所有的市町村都是委託獵友會協助捕殺棕熊。

如果屆時獵友會不再協助捕殺棕熊，各地方政府就必須重新建立捕殺體制，問題就是「誰來捕殺棕熊呢」？（譯者：黃名璽）1131124

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