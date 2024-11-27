非法移民悲歌 2歲小女孩跋涉3000公里偷渡美國

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市26日專電）美國德州公共安全局（DPS, Texas Department of Public Safety）日前在美墨邊界，查獲一群非法移民。但令執法人員驚訝的是，其中居然有1名只有2歲的薩爾瓦多籍女童，舉目無親卻跟著跋涉3000公里偷渡到美國。

這名2歲女童奧利瓦雷斯（Chris Olivarez）被發現時，手上握著1張紙條，上面寫著疑似父母在美國的電話和地址。奧利瓦雷斯在訊問時連話都說不清楚，只提到要來美國找爸媽。同時被查獲的211名非法移民中，居然還有60名2到17歲的未成年人，同樣他們都沒有任何成年親屬陪伴。

瓜地馬拉媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）報導，2歲女童的悲劇案例，凸顯現今偷渡的另一個現象，有許多已經偷渡到美國打工的家長，想方設法希望將未成年子女，也帶進美國，甚至只能讓年幼的子女跟著人群偷渡北上。

此外，也越來越多的未成年人，因為想要逃離原籍國的貧窮、飢餓和暴力，選擇和父母分離，透過人蛇集團歷經千辛萬苦想要偷渡美國，但在危險重重的路上，往往成為受害者。

報導指出，即使偷渡成功，這些未成年人也往往面臨被人蛇集團當成商品，販賣給犯罪集團，面臨性剝削或成為奴工的風險，甚至在無人發現的情況下失蹤。

為了打擊非法移民、毒品和人口走私，美國共和黨籍德州州長艾波特（Greg Abbott）在2021年下令展開「孤星行動」（Operation Lone Star），授權德州執法人員和國民兵，以強硬手段阻止非法移民，美國輿論批評此行動不人道和殘忍，更引發聯邦政府和德州政府間的緊張衝突。

但德州公共安全局強調，行動迄今，已經逮捕超過51萬的非法移民，查獲近5億劑的毒品芬太尼（Fentanyl），並且從人蛇集團和販賣人口的不法組織手上，救出超過900多名未成年人。

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至於被逮捕遣返原籍國的非法移民，人數也持續創新高。根據瓜地馬拉移民署（IGM）統計，美國在去年2023年，動用470架次的班機，遣返5萬5000名瓜地馬拉籍的非法移民。今年到現在也已經遣返了5萬6000人，其中更有近4500名的未成年人。

以此數字分析，今年全年至少有6萬5000名瓜籍非法移民遭美國遣返。瓜地馬拉移民署也表示，18至30歲是偷渡主要族群，貧窮則是他們冒險偷渡的主因。（編輯：唐佩君）1131127