川普若遣返非法移民 加州恐面臨數千億美元損失

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（中央社記者林宏翰洛杉磯26日專電）美國總統當選人川普在競選時承諾大規模遣返非法移民，媒體報導，這項政策如果落實，影響農業、建築業、托育照護等仰賴勞力的產業，將對加州造成數千億美元的經濟損失。

加州非營利新聞機構CalMatters今天報導，加州經濟重度依賴移民的勞動力，無論是已經入籍美國、持有臨時簽證或是無證移民。該報導估計，加州無證移民人數約在180萬到240萬之間。

加州大學戴維斯分校（UC Davis）國際經濟教授貝利（Giovanni Peri）指出，假設無證移民「像變魔術一般消失，加州將失去10%生產力」，造成數千億美元的損失。無證移民不只是勞力來源，同時也是消費者與納稅人。

勞動力損失會對建築業、農業、餐旅業、托育照護等產業直接影響外，也波及其他行業。南加大社會學與美國研究教授巴斯托（Manuel Pastor）舉例：「每個軟體工程師的背後，都有一支由保母、餐飲服務生、園丁組成的隊伍。」

巴斯托指出，鑑於勞動市場人力緊繃，川普若落實遣返非法移民的政策，可能造成企業界的反彈。他認為企業主支持川普是期待他的減稅政策，但如果出現員工短缺，企業主可能不會支持川普。

若無證移民遭到遣返，企業找美國出生的勞工取代，將付出昂貴的代價。美國勞工統計局2020年資料，建築業中美國出生的工人週薪中位數為1031美元（約新台幣3萬3796元），外國出生的工人為786美元（約新台幣2萬5765元）。

南加大移民研究計畫統計，2021年美國出生的工人時薪中位數是30美元（新台幣983元）、移工時薪24美元（新台幣786元）、無證移工16美元（新台幣524元）。

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總部設在舊金山，為移民社區爭取醫療與社工服務的非營利組織Vision y Compromiso執行董事勒莫斯（Maria Lemus）指出，即使川普不完全落實、或需要很長時間才實施，光是威脅要遣返無證移民，就會對經濟產生影響。

勒莫斯指出，這會使得很多無證移民怕被抓而不去上班，雇主因此也會受到影響。如果有一部分人口躲起來，他們的收入和支出都會減少，對經濟造成更大衝擊；孩子即便是美國公民，也可能因為父母擔心暴露身分而無法上學。（編輯：陳承功）1131127