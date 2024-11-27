聯準會會議紀要：利率將採漸進方式下調

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）最新的會議紀要今天指出，聯準會官員預料通膨將持續降溫，示意若物價上漲速度進一步放緩且就業市場維持強勁，就將採「漸進」方式降息。

法新社報導，聯準會會議紀要指出，若數據與預期相符，且通膨率持續邁向當局的2%目標，加上就業情形維持強健，「隨著時間漸進走向更中立的政策立場，可能是適當之舉」。

本月稍早，聯準會官員決議調降基準貸款利率1碼（0.25個百分點），讓利率介於4.5%至4.75%區間，降息幅度小於9月的2碼。

但利率應維持在什麼水準，才能達到經濟既無需刺激或政策限制，目前仍不確定。

目前來看，聯準會人員表示，國內生產毛額（GDP）「今年以來穩步成長」，經濟狀況應會維持強健。

會議紀要指出，儘管仍存有一些潛在通膨因素，但數據「大致與通膨率回歸至2%相符」，即便所耗費的時間可能比之前預期要久。

此外，聯準會官員預計，就算近期經濟指標因罷工和颶風受到影響，若利率隨著時間作適當調整，「勞動市場將依舊強健」。

決策官員還表示，「勞動市場沒有出現快速惡化的跡象，企業裁員情形偏低」，消費者支出依舊強勁。

但聯準會官員警告，若「風險平衡出現變化」，聯準會可能會「暫停放鬆政策利率，將其維持在限制性水準」。

牛津經濟公司（Oxford Economics）經濟學家史威特（Ryan Sweet）說：「（聯準會）11月會議於大選過後不久舉行，總統當選人川普未來的關稅措施對通膨預測增添了不確定性。」（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1131127