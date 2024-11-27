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不明無人機飛越美軍駐英基地 五角大廈展開調查

2024/11/27 11:44
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（中央社倫敦/華盛頓26日綜合外電報導）美國官員今天表示，他們在過去6天當中，發現多架不明無人機飛越美國空軍位於英國的3個基地上方。目前美軍基地未有人員、設備受影響，美方已就此事展開調查。

美方一名發言人在回覆路透社的電子郵件中寫道：「從11月20日到11月26日，在拉肯希斯皇家空軍基地（RAF Lakenheath）、麥登豪基地（RAF Mildenhall）和費特威爾基地（RAF Feltwell）附近及上空，發現多個小型無人航空系統。」

這3個基地均由美國空軍向英國租用，其中2個位於索夫克郡（Suffolk）、1個位在諾福克郡（Norfolk）。

美國五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）表示，美軍嚴正看待相關事件，「軍事基地負責人目前認為，這些侵入事件並未影響到基地人員、設施或我們在這些基地裡的資產」。

他表示，小型無人機相當常見，目前還無法斷定這些無人機是由業餘愛好者還是其他人所操控。

不過，一名不願具名的美國官員表示，這起無人機事件看似不像業餘愛好者所為，而是有組織的行動，但他隨後強調，美軍會繼續調查此事。

一名英國國防部發言人表示，他們相當重視威脅，並在軍事基地中採取強而有力的措施，「我們正協助美國空軍展開因應行動」。

英國新聞協會（PA Media）引述消息來源指出，英國已派部隊協助美國空軍調查，這些飛越基地的無人機是由誰所操控。

據「泰晤士報」（The Times）報導，英國派出約60名軍事人員。針對部隊部署行動，英國國防部和美國空軍未立即回應置評請求。（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1131127

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