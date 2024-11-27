本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

與中國財團簽10億美元協議 玻利維亞將建鋰工廠

2024/11/27 13:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社玻利維亞拉巴斯26日綜合外電報導）南美洲國家 玻利維亞今天表示，已與全球最大鋰電池生產商「寧德時代」（CATL）的子公司中國CBC簽署10億美元協議，將在玻利維亞西南部興建兩座碳酸鋰生產廠。

玻利維亞國營YLB公司表示，這兩座工廠將座落在廣闊的烏尤尼鹽原（Uyuni）上，一座工廠年產能為1萬噸碳酸鋰，另一座工廠年產能為2萬5000噸。

鋰有「白金」之稱，是生產電動車電池和手機電池的關鍵成分。

玻利維亞聲稱擁有世界上最大的鋰礦藏。

主持今天簽約儀式的玻利維亞總統阿爾斯（Luis Arce）表示，這為玻利維亞成為「決定鋰國際價格的重要參與者」鋪平道路。

俄羅斯Uranium One Group去年與YLB達成協議，在烏尤尼建造價值9.7億美元的鋰提煉設施。

這兩項交易尚未獲得玻利維亞國會批准。

阿爾斯宣布正與中國中信國安集團（Citic Guoan Group）就簽訂第3份合約進行談判。

他說：「我們希望盡快完成這筆交易。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1131127

#俄羅斯
#南美洲
#玻利維亞
#阿爾斯
阿爾斯
玻利維亞軍事哨所遭占領 前總統支持者為幕後主使
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.62
更多編輯台推薦新聞：