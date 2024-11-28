「綠野仙蹤」電影道具紅寶石鞋將拍賣 估價近1億

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（中央社倫敦27日綜合外電報導）好萊塢經典電影「綠野仙蹤」女主角茱蒂嘉蘭（Judy Garland）在劇中穿著的「紅寶石鞋」將於下月拍賣，這些鞋子曾在近20年前失竊，直到近年才失而復得。

法新社報導，1939年電影「綠野仙蹤」（The Wizard of Oz）風靡全球，是經得起時間考驗的經典，劇中道具「紅寶石鞋」（Ruby slippers）目前只有4雙依然存在世上。

傳統拍賣公司（Heritage Auctions）已在倫敦展示「紅寶石鞋」，之後將於12月7日在美國德州達拉斯（Dallas）拍賣，預估售價可達300萬美元（約新台幣9747萬元）。

這些「紅寶石鞋」曾被收藏在茱蒂嘉蘭家鄉美國明尼蘇達州大急流城（Grand Rapids）的「茱蒂嘉蘭博物館」（Judy Garland Museum），曾在2005年神秘失竊，直到2018年才失而復得。

偷竊者馬丁（Terry Martin）承認偷走這些「紅寶石鞋」，並稱這是因為他相信這些鞋子鑲嵌著真正的紅寶石。（譯者：陳正健）1131128