10架中俄軍機飛行 日方定調示威表達嚴重憂慮

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本政府防衛省昨天公布，確認總計10架中俄戰機與轟炸機等軍機在日本周邊空域飛行，認為對日本進行示威行動的意圖明確，已透過外交管道分別向中俄兩國表達嚴重憂慮。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省表示，11月29日下午，中國與俄羅斯各出動2架轟炸機在日本海及東海上空進行長程飛行，之後又有1架俄軍戰機加入編隊。

不僅如此，在此前後，還有共軍戰機與電偵機等共5架軍機在東海與日本海空域飛行。

面對中俄軍機連串飛行，日本航空自衛隊戰機緊急升空負責警戒監視。中俄軍機並未侵犯日本領空。但防衛省認為「對日本進行示威行動的意圖明確」，已通過外交途徑分別向中國及俄羅斯表達嚴重憂慮。

這次是防衛省繼2023年12月後再度公布中俄軍機在日本周邊空域編隊飛行，也是歷年第9次公布。日方研判編隊飛行是中俄強化軍事合作的行動，正持續進行警戒。

根據防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）公布的細節，共軍2架轟6（H-6）轟炸機昨天上午從東海飛到日本海上空；接著同日下午2架轟6又跟俄軍Tu-95轟炸機從日本海飛到東海進行長程編隊飛行。這些轟炸機在日本海上空編隊飛行時，又有1架俄軍蘇愷35（Su-35）戰機加入飛行。

另外，昨天上午，1架共軍運9（Y-9）電偵機從東海飛到日本海；上述提及的共軍轟炸機從東海飛往日本海時，又發現與2架共軍殲16（J-16）戰機編隊飛行。

再者，當共軍轟炸機從昨天上午到下午持續飛行期間，防衛省推測有1架共軍軍機在東海上空飛行；而在俄軍轟炸機下午在日本海上空飛行時，推測也有1架俄軍軍機在日本海上空飛行。（譯者：黃名璽）1131130