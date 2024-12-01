以色列襲加薩釀15死 哈瑪斯與埃及商討停火事宜

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（中央社開羅1日綜合外電報導）醫護人員指出，以色列軍隊今天攻擊加薩走廊，至少15名巴勒斯坦人喪生。以軍持續轟炸加薩並炸毀北部邊境多間房屋，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯領袖則正在跟埃及官員商討停火事宜。

醫護人員告訴路透社，以軍空襲加薩走廊（Gaza Strip）中部的紐瑟拉特（Nuseirat）難民營，造成一間房屋內有6人死亡；另一場攻擊則發生在加薩市（Gaza City）一間民房，奪走了3條人命。

醫護人員還說，一枚飛彈擊中加薩走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）的一處帳篷營地，導致2名孩童喪命，另有4人在鄰近埃及邊界的拉法（Rafah）遭遇空襲殞命。

加薩走廊北部居民表示，以軍炸毀賈巴利亞（Jabalia）、貝特拉希亞（Beit Lahiya）、貝特漢諾（Beit Hanoun）的許多住宅。以軍從今年10月以來就一直在這些地區行動。

巴勒斯坦人相信，以軍於加薩走廊北部邊境地區的行動是以國計畫的一環，這項計畫的目標是透過強制撤出和轟炸行動來驅離人員，以建立緩衝區；以色列軍方則否認這項指控。

以色列軍方指出，以哈戰爭爆發近14個月來，他們一直努力阻止哈瑪斯（Hamas）重整旗鼓，並已在加薩走廊北部擊斃數以百計的哈瑪斯武裝分子。

哈瑪斯方面則稱，以軍展開新行動後，他們已使用反戰車火箭、迫擊砲以及爆炸裝置殺死許多以國軍人。

另外，囚犯權利組織今天表示，2名來自加薩走廊的巴勒斯坦人在以色列關押期間身亡。自以哈戰爭爆發後，據報死於以國監禁的巴勒斯坦人已經達到47人。

據傳這兩人名字為伊德里斯（Mohammad Idris）和拉揚（Muath Rayyan），年紀都是30多歲。

與此同時，哈瑪斯領導人在開羅與埃及政府安全官員舉行會談，商討如何與以色列達成協議，來釋放以國人質換取巴勒斯坦囚犯獲釋。

這是美國11月27日宣布恢復與卡達、埃及和土耳其的合作來展開加薩停火談判後，哈瑪斯領袖首次出訪。

加薩走廊官員指稱，以軍在當地的軍事行動已經造成逾4萬4300人喪生，幾乎所有居民都流離失所，加薩大片地區也已淪為廢墟。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1131201