本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
黃子佼持有兒少性影片案 法院判刑8月
首頁 / 國際

川普揚言祭100%關稅反制金磚國去美元 巴西不回應

2024/12/3 08:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅2日專電）美國總統當選人川普表示，如果金磚國家在商業交易中以新貨幣取代美元，他將對這些國家輸入美國的商品徵收100%關稅。巴西政府表示不會回應川普的威脅。

川普（Donald Trump）日前在社群媒體表示：「我們要求他們承諾…他們既不會創造新的金磚國家貨幣，也不會支持任何其他貨幣取代強大的美元，否則他們將面臨100%關稅。」

「去美元」是金磚國家（Brics）的倡議，金磚國家銀行行長、巴西前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）表示，美國政府可能將美元作為政治經濟工具或武器使用。

巴西政府將川普的聲明視為對金磚國家的又一次挑釁，並表示不會回應。

巴西外交人士評估，川普入主白宮後，將以總統的立場取代候選人的立場，减少社群媒體上的衝突；且「去美元」的提案仍在討論中，尚未定案，所以川普的威脅毫無意義。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這些外交人士指出，川普曾經威脅中國、墨西哥、加拿大，現在又威脅金磚國家提高關稅；在接下來的4年裡，他的爆炸性發言需要有所過濾，美國外交政策也需要考慮到國際間的平衡和利益交換。

自今年1月以來，金磚國家已有10個正式成員。除巴西、俄羅斯、印度、中國和南非外，伊朗、沙烏地阿拉伯、埃及、衣索比亞和阿拉伯聯合大公國也作為常任理事國加入該集團。（編輯：田瑞華）1131203

#川普
#中國
#巴西
#白宮
#美國
#關稅
#金磚
川普
第一金：獲利若創高股利將成長 投信整併無具體規劃中國經濟數據激勵 亞股普遍收高
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.98
更多編輯台推薦新聞：