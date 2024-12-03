川普揚言對中加徵重稅 芬太尼受害家屬撤回請願

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國芬太尼受害家屬及倡議團體10月中請願，要求對中國展開調查並加徵關稅。隨總統當選人川普矢言對中國加徵重稅，美國貿易代表戴琪今天表示，這份請願書已暫時撤回。

這份請願書是由一群芬太尼（fentany）受害家庭及倡議組織所提出，要求調查中國在助長美國合成鴉片類藥物芬太尼危機中所扮演的角色，並希望採取貿易反制措施，向中國商品徵收至少500億美元（約新台幣1兆6000億元）關稅。

法新社報導，請願書中敦促政府採取行動，應對中國與中國實體「不正當且不合理」的作為，並稱來自世界第2大經濟體中國非法出口的芬太尼「已經摧毀並將持續摧毀美國的社區、公民和商業」。

華府先前指控北京對致命毒品芬太尼走私視而不見，估計每年有數以萬計人因用藥過量而喪命。

相關團體今天撤回請願書之前，美國總統當選人川普（Donald Trump）曾指控北京在美國的鴉片類藥物氾濫中的角色，矢言對中國出口商品課徵額外關稅，而川普將於幾週後重返白宮。

美國威利萊茵律師事務所（Wiley Rein LLP）律師尼卡塔（Nazak Nikakhtar）代表受害者家屬提出請願，她先前曾告訴法新社，中國政府未能有效遏止芬太尼交易，一直縱容這項行為。

儘管相關團體已撤回這份日期註明為10月17日的請願書，但未來仍可重新提出。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在聲明中，對於這個團體在「喚起關注並強調目前芬太尼危機急迫性方面」的領導力表示讚揚。

中國外交部表示，「仍有意願續和美國合作打擊毒品」，但希望華府「不要把中國的善意視為理所當然」。（譯者：紀錦玲/核稿：張茗喧）1131203