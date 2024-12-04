越南女富豪金融詐欺遭判死 專家：暴露銀行體系弱點

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（中央社河內4日綜合外電報導）分析家指出，越南房地產大亨張美蘭高達數百億美元的金融詐欺案，暴露越南銀行體系弱點。他們警告，此類案件可能不斷上演。

法新社報導，法官昨天維持張美蘭（Truong My Lan）的死刑判決。68歲的張美蘭所操控的西貢商業銀行（SCB）詐騙總計270億美元（約新台幣8804億元），她一人就挪用多達120億美元，今年稍早被定罪判處死刑。

越南貪腐十分嚴重，在國際透明組織（Transparency International）最新的清廉印象指數（Corruption Perception Index）中，位居180個國家中的83名。

但張美蘭的犯罪規模之大前所未見，檢察官稱她造成的270億美元損失，相當於波士尼亞全年的國內生產毛額（GDP）。

銀行專家擔心，在這個快速成長的經濟體，金融部門的隱密角落還潛藏其他破壞性指控。越南被視為尋求中國以外選擇的外國投資者青睞目的地。

越南銀行專家裴建成（Bui Kien Thanh）告訴法新社：「西貢商業銀行不是單一問題，而是整個經濟的弊病。」

他說，越南金融體系「的特徵是缺乏嚴格的國家管理」。

「社會普遍存在類似問題，因此（越南）需要在其他問題出現之前加以研究，並予以解決。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1131204