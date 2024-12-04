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泰國南部洪災增至29死3萬多人逃離家園 預報還有豪雨

2024/12/4 21:54（12/4 22:20 更新）
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泰國南部洪災嚴重，宋卡府部分道路11月30日遭水淹沒。（路透社）
泰國南部洪災嚴重，宋卡府部分道路11月30日遭水淹沒。（路透社）
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（中央社曼谷4日綜合外電報導）泰國官員今天表示，泰國南部嚴重洪災已迫使3萬多人逃離家園，相關罹難人數也由昨天的25人增至29人。但根據未來幾天的氣象預報，當地還會再降下豪雨。

法新社報導，泰國南部已受到猛烈洪水連番重擊，根據泰國政府公關部門的說法，目前受影響的家庭達到15萬5000多戶。

泰國公共衛生部發言人透過聲明表示，受到衝擊的包括北大年府（Pattani）、陶公府（Narathiwat）、宋卡府（Songkhla）、洛坤府（Nakhon Si Tammarat）和博他崙府（Phatthalung），有3萬3000多人必須離家避難。

陶公府塔克貝縣（Tak Bai）1名女性告訴泰國公共電視台（Thai PBS），洪水灌進她的屋子後，她選擇待在附近1所寺廟的臨時避難所，至今已經3天沒回家。

洪水也影響到鄰國馬來西亞，當地已有數萬人被迫離開家園。

泰國氣象部（Thai Meteorological Department）今天警告，從南海橫越馬來西亞移動到安達曼海（Andaman Sea）的低氣壓，預估還會再對泰國南部帶來豪雨和洪水。

泰國礦物資源部（Department of Mineral Resources）也警告，直到明天都有爆發土石流和突發性洪水的危險。（譯者：張正芊）1131204

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