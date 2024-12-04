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聯合國發起470億美元募款 警告世界正陷入火海

2024/12/4 14:51
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（中央社日內瓦4日綜合外電報導）聯合國今天呼籲為2025年募集超過470億美元（約新台幣1兆5205億元），用於提供重要援助，並警告不斷加劇的衝突和氣候危機將使數億人陷入困境。

法新社和路透社報導，聯合國人道事務協調廳（Office for the Coordination of Humanitarian Affairs）負責人佛萊徹（Tom Fletcher）對記者說：「世界正處於火海中，而這就是我們滅火的方式。」他也坦言對2025年「充滿憂慮」。

隨著加薩（Gaza）、蘇丹和烏克蘭等地衝突惡化，以及氣候變遷和極端天氣造成的影響日益加重，聯合國估計全球明年將有3億500萬人需要某種形式的緊急援助。

佛萊徹說：「我們正在面對全球性的多重危機，世界上最脆弱的人群正為此付出代價。」他警告說，隨著不平等加劇，加上衝突與氣候變遷的威脅，已造成一場需求的「完美風暴」。

在發布「全球人道主義概況」（Global Humanitarian Overview）時，佛萊徹坦言，聯合國及其合作夥伴將無法觸及所有需要援助的人。

聯合國機構和其他人道組織透過年度募款，呼籲為2025年募集474億美元，略低於今年的募款目標，並表示，這筆款項足以為1億8950萬最脆弱的人群提供援助。

這次募款規模是聯合國人道事務協調廳史上第4大，但佛萊徹表示，現實上有約1億1500萬人無法獲得金援。他說：「我們必須全力專注於馳援最迫切需要幫助的人，並且要毫不妥協。」

聯合國人道事務協調廳表示，援助人員不得不做出艱難選擇，削減對敘利亞80%的糧食援助，在霍亂疫情嚴重的葉門減少供水服務。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1131204

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