尹錫悅掀戒嚴風波 白宮國安顧問：南韓民主強健韌性

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（中央社記者石秀娟華盛頓4日專電）南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴，震驚全球，此舉旋即遭國會否決後，尹錫悅也宣布解嚴。白宮國安顧問蘇利文今天說，南韓民主強健而韌性，美國將持續透過公開、私下接觸，向南韓強調民主價值的重要。

蘇利文（Jake Sullivan）今天說，美國和全世界其他地方一樣，從尹錫悅的電視談話才得知這項消息，「我們完全未被諮詢」，當時也高度關注相關發展。南韓國會已依憲法程序決議，南韓總統也撤銷戒嚴令，接下來兩黨會來回磋商。

蘇利文說，美國希望看到南韓的民主機構正常運作。尹錫悅戲劇化地宣布戒嚴，對華府和全世界來說都是警鐘，但在這之後，「我們看到（民主）程序和規範發揮了作用」，南韓的民主「強健而有韌性」。

他表示，美國政府會繼續透過公開談話、及私下與南韓對口接觸的方式，強調這些民主價值的重要性，並確保未來能夠持續下去。

蘇利文今天參加華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）舉辦的研討會，會議主題為「強化美國國防工業基礎」。蘇利文接受觀眾提問時作上述表示。（編輯：陳正健）1131205