北約秘書長：相信南韓會持續支持烏克蘭

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（中央社記者田習如布魯塞爾4日專電）北約秘書長呂特今天在記者會被問到當前南韓政治亂象對北約的影響，他表示持續關注事態發展，南韓是北約在印太地區重要夥伴，解除戒嚴顯示遵循法治，而南韓是烏克蘭強力支持者，相信將持續挺烏。

北大西洋公約組織（NATO）今天午間結束連續兩日的盟國外交部長會議。北約秘書長呂特（Mark Rutte）在會後舉行記者會答覆韓聯社（Yonhap）問題時作前述表示。

歐洲聯盟對外事務部（EEAS）今天也對南韓情勢發布聲明，表示歐盟歡迎南韓在國會投票反對後解除緊急戒嚴令，並重申與大韓民國密切的戰略夥伴關係，植基於共同利益和共享的民主、人權及法治價值。

呂特在記者會說明北約外長會討論內容，包括俄羅斯、中國、北韓和伊朗日增的結盟，突顯了所面臨安全威脅的全球性。

他說：「俄羅斯付錢給伊朗取得攻擊性無人機，伊朗再付錢支持哈瑪斯（Hamas，巴勒斯坦武裝團體），而北韓提供俄國軍隊和武器，換取俄國支持其飛彈和核武計畫，這些發展可能使朝鮮半島不穩定，甚至威脅美國，因此顯示俄國在烏克蘭的非法戰爭威脅到我們所有人」。

呂特也提到北約外長們上午討論了俄國對北約國家愈來愈升高的敵意行為，「俄國和中國試圖透過破壞行動、網路攻擊和能源勒索等方式使我們的國家不穩定、分裂我們的社會」。

他表示會中同意採取先發制人措施，包括加強情報交流、更多演習、更佳保護關鍵基礎設施、改善網路防禦，以及對俄國透過影子油輪閃避石油禁運制裁的行為採取更強硬回應。（編輯：高照芬）1131204