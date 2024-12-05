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戒嚴風波影響 韓國駐中大使10日離任儀式取消

2024/12/5 10:50
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（中央社記者邱國強北京5日電）韓聯社報導，受韓國總統尹錫悅戒嚴風波影響，韓國駐中國大使館決定取消原定10日下午舉行的駐中國大使鄭在浩離任儀式，這將導致繼任大使金大棋何時上任轉趨不確定。

根據報導，韓國駐中國大使館4日發布這一消息。鄭在浩是尹錫悅政府的首任駐中國大使，原定台北時間10日下午3時在北京舉行離任儀式，結束他2年4個月的任期。

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報導指出，前韓國總統秘書室室長金大棋日前獲得中國政府同意，將接任韓國駐中國大使。金大棋原本計劃2025年1月底前往中國就任。但由於鄭在浩離任儀式被取消，何時履新轉趨不確定。

中國政府目前對此事尚未發表公開評論。在此之前，中國外交部針對韓國戒嚴風波表示，此事屬韓國內政，中方不予評論，但要求韓方保護境內中國公民的安全；而中國駐韓國大使館分別在戒嚴開始及結束後發布通報，提醒在韓中國公民加強安全防範。（編輯：陳鎧妤）1131205

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