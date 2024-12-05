川普揚言對中國加增關稅 謝鋒稱不能包治百病

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（中央社台北5日電）美國總統當選人川普（Donald Trump）可能再次對中國掀起關稅戰，中國駐美大使謝鋒表示，關稅武器化不能治百病，取消中國永久正常貿易關係地位，將動搖全球貿易體系的根基，「孤立中國只會自我孤立」。

川普日前揚言在上任後要對中國加徵關稅，引起廣泛關注。謝鋒當地時間3日以視訊方式在美國中國總商會芝加哥分會年會發表演講時表示，「中美合則兩利、鬥則俱傷」，要管控分歧、拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道。

根據中國駐美國大使館官網發布，謝鋒指出，在中美建交45週年、美國大選落下帷幕之際，中美關係再次站在一個新的歷史起點，中美合則兩利、鬥則俱傷。不能走回頭路、進一步退兩步，而應一步一個腳印向前邁，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強對話溝通、妥善管控分歧、拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道。

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他說，中美利益深度交融，脫鉤就是「朝自己腳上開槍」，貿易戰已成為高懸在美國企業頭頂的「達摩克利斯之劍」（意指永遠存在的立即性危險），「關稅武器化不可能包治百病，取消中國永久正常貿易關係地位將動搖全球貿易體系的根基。雙贏是中國字典裡最美的詞彙，合作共贏是中美最好的選擇」。

謝鋒強調，中美都是偉大的國家，兩國要聚精會神辦好自己的事、相互助力、相互成就。中國是全球產供鏈繞不開的關鍵樞紐，「孤立中國只會自我孤立」。中國經濟韌性強、潛力大、活力足、空間廣，有信心保持長期向好並實現高品質發展，也有能力抵禦化解外部衝擊。（編輯：吳柏緯/謝怡璇）1131205