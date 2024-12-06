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與尹錫悅會面後 韓執政黨魁：黨內仍盼尹先停職

2024/12/6 16:46（12/6 17:05 更新）
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南韓總統尹錫悅。（圖取自facebook.com/sukyeol.yoon）
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（中央社首爾6日綜合外電報導）韓國執政黨國民力量黨黨魁韓東勳今天中午與總統尹錫悅私下會面。韓東勳會後表示，黨內仍希望尹錫悅停職，「沒聽到黨內有希望收回成命的聲音」。

韓國「中央日報」報導，韓東勳結束會面於當地時間下午2時返回國會大樓時說：「雖然本黨對尹錫悅彈劾案的立場很難改變，我的看法是尹錫悅應要停職。」

國民力量黨昨天決定，會阻止在野發動的彈劾動議。

另據一些韓國當地媒體報導，韓東勳透露尹錫悅似乎還沒有想好具體作法。

韓東勳今天上午呼籲尹錫悅「應即刻停止總統職務」後，尹錫悅要求與對方會面，據傳兩人會面地點是在首爾中部龍山區的總統官邸。

韓國媒體下午引述國情院次長洪長元驚爆，總統尹錫悅3日宣布戒嚴後曾親口下令逮捕多名朝野政要，除最大在野黨黨魁李在明、國會議長禹元植外，連同黨黨魁韓東勳也名列逮捕名單。

韓國國會將於7日召開全體會議，就尹錫悅彈劾案表決。（譯者：陳亦偉）1131206

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