支持度跌落谷底 估20萬人週末首爾集會轟尹錫悅下台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾6日綜合外電報導）韓國警方表示，明天預計將有數以萬計民眾參加抗議總統尹錫悅的集會，主辦單位預估會有大約20萬人參加。根據蓋洛普民調，尹錫悅的支持度已經跌到13%，創新低。

法新社報導，首爾地方警察廳發布聲明指出：「首爾市中心和汝矣島地區明天將舉行有數以萬計民眾參與的大規模集會遊行，部分道路將實施交通管制。」

韓國警察廳發言人告訴法新社，主辦單位預估「將有約20萬人」參加。

韓聯社引述首爾地方警察廳報導，國會議事堂所在的汝矣島明天將進行大型集會。

韓國最大工會聯盟之一的全國民主勞動組合總聯盟（Korean Confederation of Trade Unions）明天將在遊行之後，於當地時間下午1時，在國會議事堂附近地區展開集會。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

與此同時，蓋洛普民意測驗中心（Gallup）今天公布民調結果顯示，尹錫悅實施戒嚴引發反彈，他的支持率已經跌到13%，創下歷史新低。

根據民調，尹錫悅的施政滿意度也下降3個百分點，來到16%，是他2022年5月上任以來的最低點。這項民調是蓋洛普於3日至5日對1001位18歲以上成年人進行的調查。（譯者：王嘉語/核稿：何宏儒）1131206