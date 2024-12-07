澤倫斯基等32國元首代表 將出席巴黎聖母院重啟儀式

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（中央社記者李若韻巴黎7日專電）因火災修復5年的巴黎聖母院將於法國時間今天晚間7時舉辦重啟儀式，烏克蘭總統澤倫斯基、美國第一夫人吉兒和女兒艾希莉確定出席，共有32國的國家元首和家屬代表參與。

根據巴黎聖母院新聞稿，重啟儀式即將於當地晚間7時舉行，在這之前，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將提前在傍晚6時抵達聖母院，接待近60位貴賓，分別為28國國家元首、4國元首家屬代表以及多位政府領袖、歐洲與國際相關組織、國際宗教代表等人。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、美國總統當選人川普（Donald Trump）確定出席，美國總統拜登（Joe Biden）則由第一夫人吉兒（Jill Biden）與女兒艾希莉（Ashley Biden）代表出席。

名單還包含多位歐洲領導人，例如德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）、義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）和克羅埃西亞總統米蘭諾維奇（Zoran Milanovic）。

還有保加利亞總統拉德夫（Roumen Radev）、愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）、芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）及立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）。

科索沃總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）、喬治亞總統佐拉比契維利（Salome Zourabichvili）、巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Pena Palacios）亦會出席。

非洲領袖則有剛果共和國總統恩格索（Denis Sassou Nguesso）、加彭總統恩古瑪（Brice Oligui Nguema）、多哥總統格納辛貝（Faure Gnassingbe）和幾內亞比索總統恩巴羅（Umaro Sissoco Embalo）。

出席重啟儀式的王室人物，包括比利時國王菲力普（King Philippe）、英國威廉王子（Prince William）等人。（編輯：陳彥鈞）1131207