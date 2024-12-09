拜登提振晶片製造 多數就業機會將在川普任內實現

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（中央社記者張欣瑜舊金山8日專電）美國總統拜登（Joe Biden）任內取得台積電、英特爾、三星電子、美光、SK海力士等頂尖半導體製造商在美國建廠。工廠建設目前處於不同階段，若按照時程，明年起將陸續開花結果，多數職務招聘預料會在美國總統當選人川普（Donald Trump）任內實現。

晶片工廠建設難度高，美國商務部推估，需要3至5年時間才能建設完成並投入營運。

美國「財經內幕」（Business Insider）整理指出，台積電在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）計畫設立的3座晶圓廠，第一座已開始為蘋果公司（Apple）生產晶片，預計2025年開始量產，公司預估第二座和第三座將在2028年和2030年前開始生產晶片。

記憶體晶片大廠美光（Micron）則有5座廠房正在建設，其中4座位於紐約州克萊（Clay）、1座在愛達荷州波伊西（Boise）。波伊西工廠預計2026年開始生產。

克萊工廠的建設遭遇一些延誤。根據「財經內幕」取得的資料，美光在克萊的4座工廠預計將在2028、2029、2035、2041開始進行生產。

SK海力士（SK Hynix）在印第安納州西拉法葉市（West Lafayette）的封裝廠預計2028年下半年投入營運。

三星電子於德州泰勒（Taylor）的工廠預計2026年開始生產晶片。路透社之前曾報導，由於未爭取到大客戶，已延遲艾司摩爾（ASML）晶片製造設備的交貨時程。

目前陷入掙扎的英特爾（Intel）則拒絕透露其4座工廠預計完工的日期。

「財經內幕」指出，依照上述時程，拜登政府為提振半導體製造和就業的努力，可能在川普的任內取得成果。

「晶片法」（Chips and Science Act）提撥390億美元（約新台幣1.26兆元）補助半導體生產；根據美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association，SIA）2021年發布的報告，美國有望因半導體廠房的建設，創造4萬2000個直接工作機會，以及10萬1500個間接工作機會。

拜登在今年11月即提到，團隊所做的努力絕大多數在未來10年人民才會感受到。創造就業機會是一回事，「晶片戰爭」（Chip War）作者米勒（Chris Miller）曾強調，拜登政府提振美國半導體製造的主要目標還是希望確保美國供應鏈安全。（編輯：張芷瑄）1131209