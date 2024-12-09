敘利亞阿塞德抵莫斯科 敘境俄軍基地獲協議保障

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（中央社莫斯科8日綜合外電報導）克里姆林宮消息人士今天告訴俄國新聞社，敘利亞前總統阿塞德及其家人已抵達莫斯科，俄國基於人道主義予以庇護。此外，俄軍駐敘基地在與敘方達成協議後，獲得安全保障。

俄羅斯外交部稍早表示，敘利亞反抗軍武裝分子今天在毫無阻礙下進入大馬士革後，阿塞德（Bashar al-Assad）下令和平移交權力，並已離開敘利亞，結束阿塞德家族近60年的鐵腕統治。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）與俄國官媒都引述克里姆林宮消息人士的話報導：「敘利亞總統阿塞德和他的家人已抵達莫斯科，而俄國基於人道主義理由給予他們庇護。」

國際傳真社引述同一名克里姆林宮消息人士說，俄羅斯贊成以政治方式解決敘利亞危機。

這名消息人士說，應在聯合國主持之下恢復談判。

消息人士告訴新聞媒體，敘利亞反對派領袖已同意，保證俄羅斯駐敘利亞軍事基地與外交機構的安全。

不過，一些俄羅斯戰爭部落格指出，基地周圍的局勢極度緊張。消息人士未透露這一安全保證能持續多久。

俄軍在敘利亞拉塔基亞省（Latakia）的赫梅敏空軍基地（Hmeimim Air Base）及其在沿海塔爾圖斯（Tartous）的海軍設施，在取得協議下獲安全保障，這讓莫斯科鬆了一口氣。

位於塔爾圖斯的海軍設施是俄羅斯在地中海唯一的維修和補給中心，俄國也利用敘利亞作為軍事承包商進出非洲的中繼站。

西方軍事分析家表示，若失去塔爾圖斯，將嚴重打擊俄羅斯在中東、地中海和非洲運作的影響力。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1131209