埃及推出eSIM服務 目標成為全球外包服務中心

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（中央社記者施婉清開羅14日專電）埃及4家電信服務商正式推出eSIM服務。通訊部長塔拉特說，通訊和資訊技術（ICT）是在地發展最快速的產業，有意藉推動數位轉型，使埃及成為全球資訊委外服務（外包）中心。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及國家電信監管局（National Telecommunications Regulatory Authority，NTRA）於12月9日宣布，允許當地4家電信服務商，包括Orange、Vodafone、Etisalat（e & Egypt）、WE（by Telecom Egypt）正式推出eSIM服務，行動電話用戶無需再使用和更換實體SIM卡，即可享受不同的電信計畫，或切換成不同的電信服務商。

SIM卡是行動電話用智慧卡，用於儲存使用者身分辨識資料、簡訊資料和電話號碼。而eSIM是一種「嵌入式」（embedded）SIM卡的數位技術，事先在手機內透過無線網路來更新eSIM內的設定資料，因此更換門號時，不需再使用實體SIM卡即可啟動蜂巢式網路。

埃及通訊和資訊技術（Communications and Information Technology，MCIT）部長塔拉特（Amr Talaat）指出，埃及積極致力數位轉型，並期待藉在地發展最快速的通訊和資訊技術產業，使埃及成為全球資訊委外服務（外包）中心。

塔拉特進一步說明，現在埃及智慧手機使用普遍，直接嵌入設備的eSIM技術，可減少盜竊和損壞風險，因此更安全，且轉換門號時也更方便。埃及人和持有永久居留權的外國人皆可購買使用。一台裝置可存取多個網路，增加連接選項。價格介於270埃鎊（約新台幣173元）和330埃鎊（約新台幣211元）之間。

塔拉特說，除剛推出的eSIM服務外，通訊和資訊技術部也為4家電信業者核發5G服務牌照，目前在試驗階段，預計明年全面推出最新一代5G行動通訊技術，傳載速度更快、容量更高。目前埃及固網速度約在76.4Mbps。

塔拉特也說，近年來，通訊和資訊技術產業是埃及成長最快速產業，成長率超過16%，對埃及GDP貢獻從2014年的3.2%上升到5.8%。

埃及有意繼續深化ICT產業發展，策略包括以各種優惠措施吸引國內外投資培育電子產業，推動雲端運算，擴大海底電纜國際合作夥伴關係，以加強在地電子產品製造能力，並促進外包服務。

亞洲和歐洲之間的資料流量有90%以上都會經過埃及海域。埃及除目前營運的15條海底電纜外，正透過可縮短東西方路線的蘇伊士運河沿岸黃金走廊來加強國際數位基礎設施，與國際夥伴合作擴建另外5條新海底電纜。

塔拉特強調，資訊委外（外包）服務是現在讓埃及美元收入起飛的一個關鍵產業。目前埃及是全球資訊委外服務成長最快的國家之一，2023年埃及數位出口達62億美元，其中外包貢獻一半以上，從事外包服務工作的人數，已從2022年的9萬人增加到今天的14萬5000多人。

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目前在埃及擔任「支付寶」（AliPay）客服中心荷蘭語小組組長的阿邁德（Sherif Ahmed）告訴中央社記者，埃及在國際外包服務上具有多種競爭優勢，最重要2項是人工成本相對低廉，一名正職客服人員每月薪資平均約1萬5000埃鎊（約新台幣9600元）；其二是埃及可供選擇的多語語言人才眾多。

阿邁德表示，由於埃及處於歐亞非三洲間的便利地理位置，使埃及人有更多機會接觸周邊國家的語言環境，且埃及腔英語口音也比印度腔更容易讓國際人士辨識，因此現在越來越多國際大型企業紛紛前來埃及設置客服中心。（編輯：張芷瑄）1131214