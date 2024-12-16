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國際特赦組織：塞爾維亞用間諜軟體監控記者與倡議人士

2024/12/16 16:53（12/16 17:11 更新）
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（中央社貝爾格勒16日綜合外電報導）國際特赦組織（Amnesty International）今天發布的報告援引數位證據及倡議人士證詞指控，塞爾維亞官員在數十名記者和倡議人士的手機上安裝國產間諜軟體，以竊取資料。

路透社報導，在2起不同案件中，以色列公司Cellebrite DI Ltd.的軟體被用來解鎖手機，手機隨即遭間諜軟體入侵。

被國際特赦組織稱為NoviSpy的塞爾維亞間諜軟體會秘密拍攝行動裝置螢幕截圖、複製聯絡人資訊，並將其上傳至政府控制的伺服器。

該組織表示，「在多起案件中，數名倡議人士和1名媒體記者接受塞爾維亞警方和安全部門約談後，立即通報了他們手機的可疑活動跡象。」

美國聯邦調查局（FBI）等多個執法部門都會使用Cellebrite的產品，以解鎖智慧型手機並搜尋證據。Cellebrite行銷長基伊（David Gee）表示，正就國際特赦組織的指控進行調查。

基伊告訴路透社，若指控屬實，「可能違反我們的終端用戶許可協議」，Cellebrite也可能因此暫停允許塞爾維亞當局利用其技術。

報告引述1名倡議人士說法表示，他們發現，與塞爾維亞安全情報局（BIA）會談後，手機上的聯絡人資訊立即遭匯出。

這名倡議人士告訴路透社，他們將手機提供給數位鑑識專家檢查，結果發現NoviSpy間諜軟體已匯出他們的聯絡人資訊，並將他們的私人照片傳送至BIA控制的伺服器。

根據國際特赦組織，塞爾維亞當局從Cellebrite收到手機破解設備，這是旨在協助塞國滿足加入歐洲聯盟（EU）要求的援助計畫的一環。

報告指，相關計畫是由挪威政府資助、聯合國專案事務廳（UNOPS）管理，於2017年至2021年期間向塞國內政部提供，以協助塞國打擊組織犯罪。

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國際特赦組織表示，挪威政府已於2018年暫停向塞國運送Cellebrite設備。報告稱，挪威駐塞國首都貝爾格勒（Belgrade）大使館也對該計畫表示擔憂，但UNOPS仍於2019年6月交付這些設備。

挪威外交部副部長瓦特雷西安（Maria Varteressian）告訴路透社，「報告中的指控令人震驚。如果真有此事，這種做法不可接受。我們將於本月稍晚與塞爾維亞當局以及UNOPS會面，以獲取相關資訊。我們期待UNOPS針對指控進行調查。」（譯者：施施/核稿：陳正健）1131216

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