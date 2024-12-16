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大力水手、丁丁版權滿95年 2025年起可無償使用

2024/12/16 20:13（12/16 21:06 更新）
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比利時漫畫家「艾爾吉」筆下的年輕記者丁丁，是歐洲20世紀期間最受歡迎的漫畫人物之一。（美聯社）
比利時漫畫家「艾爾吉」筆下的年輕記者丁丁，是歐洲20世紀期間最受歡迎的漫畫人物之一。（美聯社）
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）許多人耳熟能詳的卡通人物大力水手卜派和丁丁明年1月1日將進入美國公眾領域，意味著無須經過版權所有人的許可或支付相關費用，就能使用和改編這些角色。

美聯社報導，今年進入公共領域的作品雖不如去年米老鼠（Mickey Mouse）那般具指標性，但包括多項經典之作，例如「大力水手」（Popeye the Sailor）及比利時漫畫「丁丁歷險記」主角丁丁（Tintin）等人物。

大力水手以粗壯的前臂、含糊的語調及好鬥的性格著稱，於1929年在報紙的連載漫畫「頂針戲院」（Thimble Theater）首次登場，創作者是希加（E.C. Segar）。

不過，和去年進入公共領域的米老鼠，以及2022年的小熊維尼（Winnie the Pooh）一樣，只有最初的版本可以無償使用。而帶給卜派神奇力量來源的菠菜，並非一開始就有，因此使用上可能會衍生法律爭端。

同樣地，1933年的大力水手動畫，以及1980年由勞勃阿特曼（Robert Altman）執導，羅賓威廉斯（Robin Williams）飾演卜派，雪莉杜瓦（Shelley Duvall）飾演奧莉薇的真人版大力水手電影，也不在公共領域之列，仍受到版權保護。

圖為2012年美國漫畫家Hy Eisman為大力水手作畫。（美聯社）
圖為2012年美國漫畫家Hy Eisman為大力水手作畫。（美聯社）

比利時漫畫家「艾爾吉」（Herge）筆下的年輕記者丁丁則是歐洲20世紀期間最受歡迎的漫畫人物之一。

丁丁最早現身在比利時報紙「20世紀」（Le Vingtieme Siecle），後來成為每週連載，丁丁漫畫首次現身美國也是在1929年，但丁丁的紅髮則是在幾年後才出現，就跟大力水手的菠菜一樣，使用上可能會衍生法律爭端。

同時，福克納（William Faulkner）和海明威（Ernest Hemingway）的多部小說及其他1929年問世作品也將失去版權保護。

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杜克大學公共領域研究中心（Duke's Center for the Study of Public Domai）主任兼法學院教授詹金斯（Jennifer Jenkins）說：「這是一座寶庫，10幾部新的米老鼠卡通，包括米老鼠第一次開口說話，以及戴上熟悉的白手套。」

詹金斯還說，還有福克納和海明威的作品，以及希區考克（Alfred Hitchcock）、塞西爾戴米爾（Cecil B. DeMille）、約翰福特（John Ford）等導演執導的首批有聲電影，和爵士鋼琴傳奇大師「胖子華勒」（Fats Waller）、爵士樂大師柯爾波特（Cole Porter），與著名作曲家蓋希文（George Gershwin）的經典音樂作品。令人相當興奮。（譯者：劉淑琴/核稿：陳正健）1131216

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