日本打擊非法打工 擬讓辦案人員偽裝身分調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京17日綜合外電報導）日本政府為了因應不法份子常用社群媒體招募黑工犯下強盜等刑案，今天敲定緊急措施，將規定招募者與工作內容不明的徵才為非法招募，以及讓辦案人員能喬裝身分調查。

「讀賣新聞」報導，東京都、千葉縣、神奈川縣等6個地區，今年8月以來已經陸續出現24起強盜相關案件，這些案件的教唆者等人，主要透過社群媒體平台X以「高額酬勞」、「合法打工」等名義招募人力，並透過隱密性極高的通訊軟體教唆犯案。

日本政府今天上午召開犯罪對策閣員會議，首相石破茂在會中表示：「為了守護國民，希望以堅決的態度與速度推動措施。」

這場會議決定的緊急對策，包含明確規定未標示徵才者名稱、聯絡方式、業務內容、工作場所等資訊的招聘消息，均會被視為非法招募。

日本政府將向藉社群網站與廣告等管道招募勞工的業者宣導上述措施。總務省將把這些事項明確記載在明年5月之前彙整的指導方針，並要求業者把這些措施納入內部的內容審查和刪除標準。

日本政府也將強烈要求社群媒體的營運商，加強審查用戶開設帳號的驗證程序，並刪除疑為不法打工的廣告。

關於標榜為單次打工的不法案件，日本政府也將宣導人力仲介業者，避免在自家網站上刊載涉及非法打工的資訊。

今年稍早一連串的強盜事件中，有涉案人士要求應徵者傳送印有住址等個人資料的駕照畫面後，揚言威脅其家人安全以迫使其犯罪。

有鑒於此，日本政府預計讓辦案人員發送偽裝的個資來接觸不法的招募者，希望藉此有助於揭發或嚇阻類似案件。警察廳將評估現行法規可行的搜查方式，並制定相關指導方針，預計明年開始採行。

在日本今年一些強盜相關案件中，隱密性較高的通訊軟體如Signal等被當作聯絡管道，其營運商多為海外企業，日本警方請求對方調查相關資訊時，往往相當耗時才能獲得回覆。

對此，日本政府將敦促營運據點在海外的業者設立對日窗口，盼能營造可迅速提供相關資訊的環境。（譯者：楊惟敬/核稿：張正芊）1131217