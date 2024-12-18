聯合國特使示警 敘利亞衝突未歇

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（中央社紐約聯合國總部17日綜合外電報導）聯合國敘利亞問題特使裴凱儒今天警告，儘管敘利亞總統阿塞德已垮台，敘利亞境內衝突仍未結束。與此同時，聯合國安理會呼籲採取「包容性」政治過渡。

法新社報導，裴凱儒（Geir Pedersen）在聯合國安全理事會（UN Security Council）中也呼籲以色列「停止在戈蘭高地（Golan Heights）占領區的所有屯墾活動」，並表示結束制裁將會是援助敘利亞的關鍵。

談到親土耳其武裝分子和庫德族戰士衝突時，裴凱儒警告說：「在調解停火前，過去兩週已發生了嚴重的敵對衝突。」

他說：「5天停火期現已截止，我方嚴正關切有關軍事升級的消息…這類升級恐帶來災難。」

同時，聯合國安理會呼籲有關各方在阿塞德（Bashar al-Assad）下台後推動「包容性、由敘利亞主導的」政治進程。

裴凱儒說：「包容性政治過渡的具體行動，將是確保敘利亞獲得所需經濟支持的關鍵。」

美國在裴凱儒談話後不久宣布，美方已居中斡旋，親土耳其武裝分子與庫德族在熱點城鎮曼比季（Manbij）的停火協議將延長到本週末。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1131218