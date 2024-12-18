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泰國禁止進口塑膠廢棄物 盼促進有效資源利用

2024/12/18 17:08（12/18 17:51 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者呂欣憓曼谷18日專電）泰國將從明年元旦起禁止進口塑膠廢棄物，泰國政府希望藉此促進泰國的塑膠回收，確保更有效的資源利用以及減少未使用的塑膠廢棄量。

民族報（The Nation）報導，泰國過去進口塑膠廢棄物做為補充工廠所需的塑膠原料之用，進口塑膠廢棄物必須經過工業署許可，2023年2月泰國內閣會議要求各部會提出方案，規範塑膠廢棄物的使用。

自然資源和環境部提案，從明年1月起禁止進口塑膠廢棄物，並在今年12月初獲得內閣會議通過。商業部國外貿易署署長阿拉達（Arada Fuangtong）昨天表示，他們已經通知進口商要在12月底前把所有塑膠廢棄物的進口貨運處理完畢。

泰國內閣會議也要求相關部會要在生物、循環和綠色（Bio, Circular, Green）經濟模式的原則下，加強國內塑膠廢棄物的回收再利用。

阿拉達指出，明年1月起禁止進口塑膠廢棄物，可以促進泰國的塑膠回收，確保更有效的資源利用以及減少未使用的塑膠廢棄量，同時也能減少對環境和人體健康有害的汙染。（編輯：高照芬）1131218

#民族報
#泰國
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