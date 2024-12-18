沙姆解放組織願解散併入敘利亞正規軍 不接受聯邦制

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（中央社大馬士革18日綜合外電報導）敘利亞伊斯蘭主義團體「沙姆解放組織」8日成功率領反抗軍推翻總統巴夏爾．阿塞德後，其軍事首長阿布卡斯拉今天表示，他們將帶頭解散自身武裝部隊、將其併入正規軍。

另一方面，法新社記者今天目睹1架班機從首都大馬士革起飛，準備飛往北部大城阿勒坡（Aleppo），這是巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）倒台後敘利亞首架起降的班機。

「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）等反抗軍11月27日展開閃電攻勢拿下一座又一座城市後，8日攻入大馬士革。當天阿塞德便逃離敘利亞，同時他的軍隊和安全部隊也棄守首都機場，直到今天之前都未曾有班機起飛或降落。

今天起飛的是敘利亞航空（Syrian Air）1架空中巴士（Airbus）飛機，機上共有43人，包括幾名記者。

以戰時化名哈瑪威（Abu Hassan al-Hamawi）為人所知的阿布卡斯拉（Murhaf Abu Qasra）接受法新社訪問時表示：「任何國家當中，所有軍事單位都必須併入這個建制。...我們將屬於率先採取（解散自身武裝部門）這項主動行動的一群。」

阿布卡斯拉還說，庫德族掌控的區域會併入新政府領導下的國家，沙姆解放組織拒絕接受聯邦制，「敘利亞不會分裂」。

敘利亞北部和東北部有大片地區由1個受美國支持、以庫德族為首的政府控制，這個政府最近還持續與已拿下數個庫德族城鎮的幾個土耳其支持團體戰鬥。

阿布卡斯拉受訪時表示：「庫德族人是敘利亞人民的組成分子之一，...敘利亞將不會分裂，不會出現聯邦下的實體。」

阿布卡斯拉並呼籲西方政府取消將沙姆解放組織和其領導人喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）認定為「恐怖分子」。喬拉尼如今使用真名夏拉（Ahmed al-Sharaa）。

他說：「我們呼籲美國與所有國家取消這項認定...無論是對他（喬拉尼）或對整個團體。」因為這樣的做法「不公正」，且沙姆解放組織「終將併入（敘利亞）國家建制中」。

此外，阿布卡斯拉針對以色列一再打擊敘利亞及「侵入」敘利亞領土，呼籲國際社會「找到1條解決之道」。

以色列已對敘利亞軍事資產發動過數百次打擊行動，理由是為了防範這些資產落入惡意勢力之手。以色列也派部隊進入由聯合國負責巡邏的雙方軍事緩衝區戈蘭高地（Golan Heights）。

阿布卡斯拉表示：「我們認為，以色列對軍事地點的打擊及入侵敘利亞南部是不公義的。...我們呼籲國際社會對此找到1個解決辦法」。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1131218