中印邊界問題特別代表會晤 同意恢復邊境貿易

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（中央社台北18日電）中國、印度邊界問題特別代表王毅與多瓦爾今天在北京會晤，雙方就邊界問題達成6點共識，除了積極尋求邊界問題解決方案，還同意推動恢復印度香客赴西藏朝聖、跨境河流合作與納土拉山隘邊境貿易等。

中印10月達成協議，持續4年多的邊界衝突與對峙落幕，雙邊關係持續回暖。

據中國外交部官網發布，中印邊界問題特別代表第23次會晤18日在北京舉行，這是5年來雙方首次會晤。

據發布，中國特別代表、中央外辦主任王毅與印度特別代表、國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）根據兩國領導人喀山會晤重要共識，本著積極和建設性態度，就中印邊界問題進行實質性討論並達成6點共識：

一、雙方積極評價兩國就邊境有關問題達成解決方案，重申應繼續做好落實工作，認為應從兩國關係大局妥善處理邊界問題，不使之影響雙邊關係發展。雙方同意繼續採取措施，維護好邊境地區和平安寧，推動雙邊關係健康穩定發展。

二、雙方重申按照2005年兩國特別代表就解決邊界問題達成的政治指導原則，繼續尋求公平合理和雙方都能接受的一攬子解決邊界問題方案，並採取積極措施推動這一進程。

三、雙方評估了邊境局勢，同意進一步細化邊境地區管控規則，加強信任措施建設，實現邊境可持續的和平安寧。

四、雙方同意繼續加強跨境交流合作，推動恢復印度香客赴西藏朝聖、跨境河流合作及納土拉（Nathu La）邊境貿易等。

五、雙方同意進一步加強特別代表會晤機制建設，加強外交軍事談判協調配合，並要求中印邊境事務磋商和協調工作機制（WMCC）做好此次特代會晤的後續落實工作。

六、雙方同意明年在印度舉行新一輪特代會晤，具體時間透過外交管道商定。

據中方發布，王毅與多瓦爾還就共同關心的雙邊、國際和地區問題廣泛深入交換意見，強調了「一個穩定、可預測和良好中印關係」對國際和地區和平穩定的重要性。（編輯：楊昇儒）1131218