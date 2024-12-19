方慧蘭辭職事件發酵 67%受訪者認為杜魯道應下台

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（中央社記者胡玉立多倫多18日專電）加拿大最新民調顯示，加拿大副總理兼財政部長方慧蘭辭職事件，讓總理杜魯道和自由黨政府的支持度大受打擊。67%受訪者認為杜魯道應下台；最大反對黨保守黨支持度領先執政黨自由黨25個百分點，創歷史新高。

方慧蘭（Chrystia Freeland）日前遞出辭呈，自曝與總理杜魯道在應對美國總統當選人川普的關稅威脅方面意見分歧，

方慧蘭16日在她原訂代表聯邦政府公布年度預算當天，發信宣布辭職，與杜魯道（Justin Trudeau）決裂，堪稱加拿大政局近10年來最具戲劇性和影響力的一天。

加拿大民調公司阿巴卡斯數據（Abacus Data）進行民調，16日及17日採訪了1158名具代表性的加拿大民眾。

調查結果顯示，除了保守黨的領先優勢擴大至歷史新高外，民眾看待國家未來的情緒也在持續惡化。

現在，只有不到1/5的加拿大人認為國家正朝著正確方向前進，許多人呼籲改變；大多數加拿大人都知道方慧蘭離職事件，密切關注此事件的人更可能支持保守黨。

大多數人（67%）認為杜魯道應該辭職下台，大多數人也贊成現在就舉行大選。只有19%希望杜魯道繼續留任，14%回說不知道。

民調顯示，如果今天就舉行大選，最大反對黨保守黨將獲得45%的選民支持，領先自由黨的20%，足足高出25個百分點，創下歷史新高；自由黨支持率處於2015年以來最低點。第3大黨新民主黨（NDP）支持率為18%。加拿大政治格局發生顯著變化。

這項民調同時顯示，加拿大人整體情緒正持續下滑，只有19%的加拿大人認為國家正朝正確方向前進；比例在方慧蘭辭職後下降3個百分點。

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阿巴卡斯數據執行長寇列托（David Coletto）表示，越來越多加拿大人意識到這幾天的政局動盪，相關影響是否繼續深化仍有待觀察。隨著耶誕及新年假期臨近，政治討論持續湧現，方慧蘭辭職的全面影響仍在發酵中。

杜魯道2015年當選加拿大總理，首度上任時年43歲，是加拿大歷史上第2年輕總理。方慧蘭是烏克蘭裔，她2013年當選國會眾議員，2015年自由黨上台執政後入閣，先後出任國貿部長、外交部長、副總理兼跨政府事務部長和財政部長，過去被視為是杜魯道最可能的接班人選。（編輯：周永捷）1131219