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華為間諜行動曝光 派員偷拍巴拉圭台灣大使官邸

2024/12/20 10:24（12/20 10:58 更新）
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圖為中華民國與巴拉圭國旗。（路透社）
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市19日專電）台灣駐巴拉圭大使官邸日前遭可疑人士偷拍，警方調查後發現，是中國華為在巴拉圭的分公司派員企圖監控官邸通訊。外交部表示，外交部及駐館將配合巴國檢調單位依法進行調查，以保障駐館人員居家與人身安全，並確保駐外人員執行公務不受違法行為干擾的權利。

根據巴拉圭媒體披露，2024年10月9日下午1點，一輛灰色的奧迪廂型車，停在台灣大使韓志正的官邸外整整兩個小時，行動十分可疑。根據目擊者的描述，車內一名男子打開車窗，不僅拿起相機偷拍，更將外觀疑似監聽設備的電子器材，對準大使官邸，目的可能要竊聽官邸內部的通訊信號。

大使官邸員工察覺異狀，立即向附近警方報案。不過當員警趕到現場並接近奧迪廂型車時，駕駛立刻啟動車輛加速逃離現場。

由於事涉敏感，巴拉圭警方進行調查，並調閱監視器影像後，發現該車車牌登記在華為巴拉圭分公司之下。駕駛該廂型車的62歲司機杜爾特（Dionisio Duarte），就是華為巴拉圭分公司的員工。

此外，警方進一步比對車內副駕駛座拍照的男子，發現具有「東方面孔特徵」（hombre con rasgos orientales），更讓巴拉圭當局警覺該事件與中國間諜活動脫不了關係。

巴拉圭外交部和警方除了立刻通知各國外交機構提高警覺外，也加強台灣大使官邸以及外交人員的安全措施。

外交部表示，駐巴拉圭大使館今年10月間發現中資企業華為公司人員意圖窺探駐使職務宿舍的行徑後，已立即聯繫巴國警方進行調查。外交部及駐館將配合巴國檢調單位依法進行調查，以保障駐館人員居家與人身安全，並確保駐外人員執行公務不受違法行為干擾的權利。

此外，有關中國外交部官員12月在巴拉圭國會發表不當言論遭巴拉圭政府註銷簽證，外交部說，肯定巴國政府基於捍衛國家主權及台巴邦誼而採取的明確處置，也再次證明中國政府長久以來無所不用其極破壞台灣與友邦關係，並且持續惡意矮化台灣的國際地位。外交部呼籲國際社會共同譴責中國的卑劣行徑，以共同守護民主、自由、人權等普世價值。（編輯：周永捷）1131220

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