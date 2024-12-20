美上一會計年度驅逐逾27萬移民 10年來最多

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國今天公布的官方數據顯示，移民當局在上一會計年度共驅逐逾27萬移民。而再過一個月將上任的總統當選人川普之前揚言，就職後要驅逐上百萬人。

法新社報導，27萬多人的數據來自總統拜登任內最後一份相關年度報告，驅逐人數是包含川普第一任在內的過去10年來最多。

美國移民暨海關執法局（ICE）在它們這份報告指出，被強制驅逐者裡大部分是非法從美國南部越界入境者，當中約1/3的人有遭刑事定罪或面臨刑事控罪。

這項統計的時間為截至今年9月底的12個月，這段時間大部分與這次美國總統大選重疊；川普競選時以打擊移民為主要訴求，稱明年1月20日就職後將啟動美國史上最大規模的驅逐移民行動。

川普的訴求高度著重於所謂移民犯罪比美國公民還多此一缺乏實據的說法，然而事後印證選民很吃川普這套。

川普幾乎未提要如何執行大規模驅逐的細節，分析顯示以目前的人力配置水準，要執行川普這項政見不但成本高昂且不切實際。

據估計，目前非法居留美國的人數在1100萬至1500萬之間。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）11312120