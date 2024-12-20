號召推翻法案恐釀政府關門 馬斯克影響力引側目

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國眾議院兩黨原本達成支出法案協議，能讓聯邦政府維持運作至明年3月，卻因馬斯克介入而橫生波折，讓美國部分人驚覺這位非經選舉產生的億萬富豪所可能的干政程度。

Axios新聞網指出，共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）原先與民主黨達成一份近1550頁的支出法案兩黨協議，可維繫聯邦政府運作到2025年3月14日。內容包含災難救濟、農業補助與國會議員加薪等兩黨立法優先事項。

然而在部分共和黨人對此反彈，尤其即將入閣的馬斯克（Elon Musk）在社媒連番發文扮演反對急先鋒後，總統當選人川普18日表態呼籲共和黨人翻案，議長強生倉促更改內容，拿掉好幾個條款並添加一條為期兩年的債務上限擴張以迎合川普。

然而這份共和黨翻案新推的版本在眾院表決時遭235票反對而否決、贊成者僅174票，非但未達通過所需的2/3門檻，共和黨內還有38人倒戈打臉川普。意外橫生的支出法案僵局讓美國聯邦政府恐於21日凌晨零時01分起關門，將是繼2018年12月以來又一次，當時這場在川普第一任期間的政府關門還創下35天的最長紀錄。

華盛頓郵報指出，馬斯克從未當選過公職，今年7月川普遭暗殺未遂前他甚至沒公開支持對方。但在川普競選後期與當選後，馬斯克卻儼然成能左右川普的核心，批評者這週索性再為馬斯克冠上「影子美國總統」新銜。

馬斯克18日在幾小時內利用社媒X狂發文向眾院共和黨人施壓，要他們推翻原本兩黨達成協議的支出法案，連珠砲發文內不乏對法案內容不實陳述。有議員表示他們的電話被看到馬斯克貼文的選民打爆，在他第一則貼文的12小時後，川普與副手范斯（JD Vance）也發出聲明反對，最終眾院共和黨人撕毀協議。

馬斯克在這場恐導致聯邦政府耶誕前夕關閉的過程中扮演巨大角色，引發民主黨人、學界和監督團體警惕；一些共和黨人也表示事先不知馬斯克會來這手。

而馬斯克快速累積的政治影響力也引發即將上任的川普政府將如寡頭政治的批判，馬斯克恐趁機以推動政策進一步圖利自身和他的公司。川普當選後任命馬斯克和曾參加共和黨內總統初選的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共掌一個編制外機構「政府效率部」（DOGE），將主張大幅削減聯邦支出。

現在「總統馬斯克」（President Musk）已在美國社媒成熱門話題。民主黨加州聯邦眾議員洛福格林（Zoe Lofgren）發出一張AI生成圖像，顯示馬斯克正操作川普的傀儡；民主黨佛州聯邦眾議員佛羅斯特（Maxwell Frost）則貼文「一個非經選舉的富豪被共和黨加冕成共同總統」。

華郵直言，事件凸顯馬斯克對形塑候任川普政府具前所未見影響力及所產生的政治衝擊。他已參與過內閣人事遴選、參加與他國元首的會議，如今又在國會山莊擔任川普政見的執行者。

馬斯克於大選期間豪擲2.77億美元力挺川普與其他共和黨人而成共和黨競選的大金主，川普勝選後馬斯克的財富、網路粉絲和政治影響力更呈爆炸式增長。一些監督團體擔心，馬斯克自身有多起案件遭政府調查，又跟政府有許多利潤豐厚的合約，之後恐濫用他作為川普核心的身分指手畫腳。

專研政治影響力所帶來經濟不公的加州大學洛杉磯分校（UCLA）公共政策教授吉倫斯（Martin Gilens）指出，馬斯克的商務因對政府有所仰賴而存在利益衝突，「這是某種完美風暴，鑒於他未經選舉卻似乎處於一個非常有影響力的位置，打從一開始這就很有問題」。

憤怒的民主黨人則擔心這週國會山莊的混亂只是候任川普政府的預演，而屆時共和黨會控制參、眾兩院。

日裔的民主黨夏威夷州聯邦參議員廣野慶子（Mazie Keiko Hirono）說：「現在來了個億萬富豪，但國家是他治理嗎？我們等於要對付兩個人。如果這成決策方式，簡直讓人心驚肉跳。」（譯者：陳亦偉）1131220