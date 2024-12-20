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日媒：川普送石破茂攝影專集 親筆署名與題字

2024/12/20 12:12
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（中央社東京20日綜合外電報導）日本內閣官房長官林芳正今天表示，首相石破茂已收到美國總統當選人川普的贈書。消息人士透露，贈書是川普的人物攝影專集，書上還有他的親筆簽名以及題字PEACE（和平）。

「讀賣新聞」報導，川普（Donald Trump）本月稍早在美國會晤日本已故前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠時，透過安倍昭惠贈書給石破茂。

林芳正今天召開例行記者會時透露，「（首相）已透過相關人士」收到川普贈送的書籍，不過並未提及書籍內容等詳情。而石破茂周遭的消息人士透露，贈書還出現題字寫著PEACE（和平）。

川普2025年1月即將重返白宮，且主張立刻結束俄烏戰爭以及以哈衝突等戰事。報導指出，有看法認為川普在人物攝影專集上的題字，是想展現實現和平的決心。（譯者：楊惟敬/核稿：張茗喧）1131220

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