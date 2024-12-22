敦促敘利亞新政府解決庫德族問題 土耳其撂重話

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（中央社安卡拉21日綜合外電報導）土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）今天表示，如果敘利亞新政府無法解決安卡拉當局在庫德族方面的關切，土國將「不惜一切代價」確保自身安全。

敘利亞內戰軍事同盟「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces，SDF）曾是美國盟友，雙方於打擊激進武裝團體伊斯蘭國（IS）期間曾並肩作戰，目前仍獲得美國的支持。

不過，SDF主幹、庫德族民兵團體「人民保衛軍」（YPG）卻被土耳其視為「庫德工人黨」（PKK）武裝分子的側翼。由於PKK近40年來在土耳其部分地區進行浴血叛亂，被土耳其、美國和歐洲聯盟認定為恐怖組織。

路透社報導，敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）本月8日垮台，土耳其支持的幾個敘國團體9日從SDF手中奪下敘北城市曼比季（Manbij），自此局勢日益緊繃。

阿薩德的垮台讓庫德族派系在尋求保留過去13年的政治成果上，居於劣勢。

費丹在接受法國24台（France 24）電視台訪問時表示，土耳其偏好的選項是，敘國新政府根據敘利亞領土的統一、主權和完整性來解決此一問題。他並補充說，YPG應立即解散。

費丹說，「如果沒有實現上述條件，我們就必須保護我們自己的國家安全。」當被問及這是否包括軍事行動時，費丹表示將「不惜一切代價」。

土耳其過去這段時間與其敘利亞盟友聯手，多次在敘北對YPG率領的SDF發動跨境攻勢，並一再要求同為北大西洋公約組織（NATO）成員國的美國停止支持庫德族戰士。

美國力挺的SDF於2014至2017年間，在美國空中支援下在擊潰伊斯蘭國武裝分子上發揮重要作用，並持續在戰俘營中看守伊斯蘭國戰士。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）曾警告，伊斯蘭國將企圖在這段時間重整旗鼓。

費丹表示，最近駐敘美軍的增加並非「正確決定」。他補充表示，美國以對伊斯蘭國的戰鬥為由增兵，只是支持SDF的「藉口」。

他說：「打擊伊斯蘭國只有一件事要做：把伊斯蘭國囚犯關在監獄裡，就是如此。」

他也表示，土耳其不贊成在敘利亞保留任何外國基地，包括俄羅斯基地，但選擇權握在敘利亞人民手上。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1131222