以哈戰爭未歇 加薩基督徒耶誕節祈禱和平快來

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（中央社伯利恆/加薩市24日綜合外電報導）在約旦河西岸聖城伯利恆的耶誕教堂，群聚的基督徒今天在戰爭陰影下度過一個凝重的耶誕節；而在戰爭蹂躪的加薩走廊加薩市，數百名基督徒無不祈禱戰爭落幕。

法新社報導，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊的戰爭未歇下，以色列占領的約旦河西岸（West Bank）伯利恆（Bethlehem）連續第2年看不到節慶裝飾。

不同於過去如織的耶誕遊客和朝聖者，如今伯利恆內數百名的群眾不僅人數大減，也反映出戰爭帶來的沉重氛圍。

傳統習慣上，馬槽廣場（Manger Square）會豎立起巨大的耶誕樹，但當地有關單位連續第2年選擇低調過節。

市長沙爾曼（Anton Salman）告訴法新社說：「今年，我們有限度的慶祝。」

耶誕教堂（Church of the Nativity）著名的午夜彌撒等祈禱會仍將舉行，但節慶活動將更侷限於宗教本質。

而在遭戰爭蹂躪的加薩走廊（Gaza Strip）加薩市（Gaza City），數百名基督徒擠在12世紀的希臘正教聖波菲瑞斯教堂（Church of Saint Porphyrius），祈禱戰爭能夠結束。

已在教堂躲了好幾星期的沙葉（George al-Sayegh）說：「這個耶誕節有著死亡和毀滅的惡臭味。」他說：「沒有歡樂，沒有節慶氣氛。我們甚至不知道誰能活到下個節日。」

加薩有約1100名基督徒，自去年10月7日爆發以哈戰爭以來，他們同樣得面對戰爭的衝擊。

對安東（Kamal Jamil Caesar Anton）來說，耶誕季只有深深的哀愁。去年12月，他的妻女在聖家堂（Holy Family Church）院內命喪以色列狙擊手槍火之下。

他說：「我們祈禱和平到來，祈禱戰爭結束，讓人們安全過日子。」

同樣住在加薩的蘇里（Ramez al-Souri）有著一樣的心情，他的3個孩子也在聖家堂先前遭空襲時遇難。

他說：「我們都在受苦。我們去年就因為種種毀滅行為而沒有慶祝（耶誕）。」他說：「今年我們期盼戰爭落幕，但我們每天都在痛失親人。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1131225