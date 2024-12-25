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疑共青團社群帳號招募學界黨幹部 新加坡內政部調查

2024/12/25 13:36
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（中央社記者吳昇鴻新加坡25日專電）新加坡媒體報導，一個名為「中國共產主義青年團」的社群帳號聲稱為新加坡「義安理工學院黨支部」招募幹部。對此，新加坡內政部指出正在調查此案，並強調不容許他國政治引入境內；中國駐新加坡大使館則指其為假訊息。

海峽時報（The Straits Times）、聯合早報報導，一個名為「中國共產主義青年團」的職場社群平台領英（LinkedIn）帳號上週發布徵才訊息，聲稱要為新加坡「義安理工學院黨支部」招募「黨支部副書記」和「黨支部秘書」。

報導指出，相關資訊已從領英平台下架，該帳號也無法顯示，目前無法確定有關帳號是否與中國共產黨或中國共青團有關。

新加坡內政部回覆當地媒體相關提問時表示，警方已接到報案，內政部正在調查此案件。義安理工學院發言人在報導中指出，身為一個教育機構，學院與任何政黨都沒有關聯。

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新加坡內政部表示，不容許其他國家的政治引入境內，外國人不論來新加坡旅遊、就學、工作或生活，都不應在新加坡推展任何政治活動，「對於任何從事這類活動的個人或團體，將堅決依法處置」。

報導指出，根據徵才訊息的工作內容，包括協助開展黨務工作、推進黨的組織建設、思想建設和文化建設，要求熱愛黨建工作、提升支部在海外的發展與影響力。中國駐新加坡大使館回覆媒體詢問時表示，這個訊息明顯為假訊息、勿輕信。（編輯：田瑞華）1131225

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