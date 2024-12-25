企業執行長紛捐就職基金 專家：憂成川普出氣筒

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）臉書母公司Meta、電商巨擘亞馬遜（Amazon）等大企業紛紛承諾捐贈大筆款項給美國總統當選人川普的就職基金，專家認為，這些企業憂心成為川普的出氣筒，所以拚命向他示好。

美國財經媒體CNBC盤點，據報打算捐出100萬美元（約新台幣3250萬元）的包括貝佐斯（Jeff Bezos）的亞馬遜、人工智慧（AI）新創公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman），以及由祖克柏（Mark Zuckerberg）領導的Meta；其他還包括矽谷證券商羅賓漢市場（Robinhood Markets）捐200萬美元，美國線上叫車服務商Uber和其執行長柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）各捐100萬美元。

福特汽車（Ford）據報捐出100萬美元和一支車隊。彭博（Bloomberg）報導，美國對沖基金經理人格里芬（Ken Griffin）也說，他計劃向川普的就職基金捐贈100萬美元。

在11月大選拿下壓倒性勝利後，自信滿滿的川普矢言將翻新美國經濟政策，且翻新手法有可能為少數受青睞的產業帶來超大利益，諸如化石燃料等。

川普日前在他的社群網站「真實社群」（Truth Social）發文說：「每個人都想成為我的朋友！！！」

確實，許多企業執行長為尋求在川普2.0政府取得影響力或接觸管道，都已造訪或計劃造訪相當於川普過渡團隊總部的佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）。

非營利機構OpenSecrets主任葛拉文（Brendan Glavin）受訪時說，川普就職基金等於提供了一個「獨特機會」，讓各大企業執行長達成上述目的。

與直接向候選人競選活動捐款不同的地方在於，個人、公司或勞工團體可向就職基金捐款的金額沒有限制。

此外，由於川普已經贏得選舉，對知名企業高層來說，這也少了要承擔他們支持的候選人最終落選的風險。

葛拉文說：「這對他們來說確實是個討好即將上任政府的絕佳機會。」

儘管企業和權力掮客向就職基金投入大筆捐款並不是什麼新鮮事，但專家告訴CNBC，川普讓這一切有了改變。

葛拉文說：「這些人都不想在這4年成為川普的出氣筒。」

川普2017年就職基金收入大約是1.07億美元，是目前為止美史最高紀錄。先前的紀錄則是歐巴馬（Barack Obama）2009年第一場就職典禮時所募集的5300萬美元。

根據美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，川普第2場就職典禮的基金總額預計將刷新紀錄，目前已承諾的捐款數字已超過1.5億美元的籌款目標。

相較之下，現任總統拜登的就職基金籌集了近6200萬美元。

政治改革倡議組織Issue One研究主任貝克爾（Michael Beckel）說：「華盛頓最古老的格言之一是，如果你不坐在餐桌前，就會出現在菜單上，而要坐上餐桌的入場費不斷上漲。」

捐款給川普第2個就職基金的科技巨擘當中，許多並未支持他2017年第1任期的就職典禮。

川普過去還曾與其中一些人有過公開衝突，包括祖克柏和貝佐斯，而貝佐斯旗下的「華盛頓郵報」就經常成為川普發洩怒火的目標。

美國非營利智庫「公眾」（Public Citizen）的政府事務遊說者霍爾曼（Craig Holman）告訴 CNBC，這些人士「非常擔心川普可能對他們進行報復」。

霍爾曼說：「所以他們拚命砸錢來討好他。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1131225